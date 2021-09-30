13:33 30.09.2021 (обновлено: 13:37 30.09.2021)
Источник сообщил о задержании экс-члена парламента Афганистана талибами
Источник: экс-член парламента Афганистана Аллах Гул Муджахид задержан талибами
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Талибы задержали экс-члена нижней палаты парламента Афганистана Аллаха Гул Муджахида, обвиняемого в захвате земли, убийствах, похищении людей и других преступлениях, сообщил РИА Новости источник.
"Талибы задержали Аллаха Гул Муджахида, бывшего члена палаты Волеси Джирга", - сообщил источник.
Талибы распустили парламент Афганистана, когда пришли к власти. Во время прошлого правительства у Муджахида была власть и на него работало много боевиков, но после захвата нескольких городов талибами, он больше не появлялся, добавил источник.
Отмечается, что Муджахид был членом "Исламской партии Афганистана", а сейчас состоит в партии "Исламское общество Афганистана", у которой имелось влияние на востоке и северо-востоке Кабула. Его обвиняли во многих преступлениях, но во время предыдущего правительства у него была политическая неприкосновенность, из-за чего ему удавалось избегать наказаний, сказал источник.
По словам источника, люди Муджахида занимались рэкетом на востоке Кабула, похищали людей и требовали за них выкуп.
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В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация