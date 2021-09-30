https://ria.ru/20210930/afganistan-1752480567.html

Источник сообщил о задержании экс-члена парламента Афганистана талибами

Источник сообщил о задержании экс-члена парламента Афганистана талибами - РИА Новости, 30.09.2021

Источник сообщил о задержании экс-члена парламента Афганистана талибами

Талибы задержали экс-члена нижней палаты парламента Афганистана Аллаха Гул Муджахида, обвиняемого в захвате земли, убийствах, похищении людей и других... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:33

2021-09-30T13:33

2021-09-30T13:37

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f761a1dd62f3a82ecf1b83bab306ed1.jpg

КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Талибы задержали экс-члена нижней палаты парламента Афганистана Аллаха Гул Муджахида, обвиняемого в захвате земли, убийствах, похищении людей и других преступлениях, сообщил РИА Новости источник."Талибы задержали Аллаха Гул Муджахида, бывшего члена палаты Волеси Джирга", - сообщил источник.Талибы распустили парламент Афганистана, когда пришли к власти. Во время прошлого правительства у Муджахида была власть и на него работало много боевиков, но после захвата нескольких городов талибами, он больше не появлялся, добавил источник.Отмечается, что Муджахид был членом "Исламской партии Афганистана", а сейчас состоит в партии "Исламское общество Афганистана", у которой имелось влияние на востоке и северо-востоке Кабула. Его обвиняли во многих преступлениях, но во время предыдущего правительства у него была политическая неприкосновенность, из-за чего ему удавалось избегать наказаний, сказал источник.По словам источника, люди Муджахида занимались рэкетом на востоке Кабула, похищали людей и требовали за них выкуп.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210927/afganistan-1752017939.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/afganistan-1752059421.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд