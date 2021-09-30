ПАСЕ приняла резолюцию по Афганистану
ПАСЕ приняла резолюцию о последствиях ситуации в Афганистане для Европы
© AP Photo / Bernat ArmangueПассажиры во время посадки на самолет авиакомпании Qatar Airways в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о последствиях ситуации в Афганистане для Европы и региона с призывом активизировать усилия по оказанию гуманитарной помощи стране.
Резолюция была принята в ходе срочных дебатов по ситуации в Афганистане на заседании осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Проект был поддержан 74 голосами, 14 высказались против, 12 воздержались.
"Парламентская ассамблея выражает глубокую озабоченность ситуацией в Афганистане после вывода войск Соединенных Штатов Америки и их союзников и партнеров по НАТО и возвращения талибов к власти, что открыло фазу политической неопределенности, в которой продолжается насилие и не исключена возможность возникновения гражданской войны. Такое положение дел ведет к повышенным рискам для мира, стабильности и безопасности в Афганистане, регионе и за его пределами", - говорится в тексте принятой резолюции.
Первоочередной задачей в Афганистане, как указали в резолюции, является решение гуманитарного кризиса.
"Ассамблея призывает государства-члены Совета Европы работать над достижением согласованного, скоординированного и согласованного ответа в отношении Афганистана; активизировать усилия по оказанию гуманитарной помощи Афганистану; продолжить эвакуацию иностранных граждан и афганцев, имеющих на это право, и приложить дополнительные усилия для обеспечения координации и эффективности операций по эвакуации", - отмечается в резолюции.
В частности, была одобрена поправка, призывающая ввести визы для афганских студентов, обучающихся в университетах государств-членов.
ПАСЕ также призвала поддержать создание конкретного, надежного, независимого мандата ООН по отслеживанию нарушений прав человека в Афганистане.
В документе содержится призыв установить "осторожное, прагматичное и оперативное взаимодействие с "Талибаном" с целью решения проблем, указанных в резолюции".
Ассамблея призывает талибов положить конец насилию, участвовать в национальном диалоге для создания представительного и инклюзивного правительства, включающего женщин, членов религиозных и этнических меньшинств, а также представителей предыдущего правительства, амнистировать правительственных чиновников, обеспечить свободный отъезд афганцев и иностранцев, выразивших желание покинуть страну, а также обеспечивать соблюдение прав человека и гуманитарного права. ПАСЕ также просит обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем районам Афганистана для ООН, ее специализированных учреждений и партнеров-исполнителей, а также всех гуманитарных организаций и удовлетворять запросы об информации и сотрудничестве со стороны ООН.
"ПАСЕ призывает талибов... уважать иммунитеты и неприкосновенность диппредставительств и персонала; воздерживаться и эффективно противодействовать любым действиям или заявлениям, которые могут поддержать терроризм и насильственный экстремизм в Афганистане... и принимать решительные меры по пресечению производства и незаконного оборота наркотиков", - значится в документе.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение признано террористическим и запрещено в России