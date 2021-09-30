https://ria.ru/20210930/afganistan-1752473171.html

ПАСЕ приняла резолюцию по Афганистану

ПАСЕ приняла резолюцию по Афганистану - РИА Новости, 30.09.2021

ПАСЕ приняла резолюцию по Афганистану

Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о последствиях ситуации в Афганистане для Европы и региона с призывом активизировать усилия по... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:04

2021-09-30T13:04

2021-09-30T13:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

парламентская ассамблея совета европы

талибан

афганистан

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749414284_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_1080a09abde21a54a7aca08dd24b713d.jpg

ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о последствиях ситуации в Афганистане для Европы и региона с призывом активизировать усилия по оказанию гуманитарной помощи стране.Резолюция была принята в ходе срочных дебатов по ситуации в Афганистане на заседании осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Проект был поддержан 74 голосами, 14 высказались против, 12 воздержались."Парламентская ассамблея выражает глубокую озабоченность ситуацией в Афганистане после вывода войск Соединенных Штатов Америки и их союзников и партнеров по НАТО и возвращения талибов к власти, что открыло фазу политической неопределенности, в которой продолжается насилие и не исключена возможность возникновения гражданской войны. Такое положение дел ведет к повышенным рискам для мира, стабильности и безопасности в Афганистане, регионе и за его пределами", - говорится в тексте принятой резолюции.Первоочередной задачей в Афганистане, как указали в резолюции, является решение гуманитарного кризиса."Ассамблея призывает государства-члены Совета Европы работать над достижением согласованного, скоординированного и согласованного ответа в отношении Афганистана; активизировать усилия по оказанию гуманитарной помощи Афганистану; продолжить эвакуацию иностранных граждан и афганцев, имеющих на это право, и приложить дополнительные усилия для обеспечения координации и эффективности операций по эвакуации", - отмечается в резолюции.В частности, была одобрена поправка, призывающая ввести визы для афганских студентов, обучающихся в университетах государств-членов.ПАСЕ также призвала поддержать создание конкретного, надежного, независимого мандата ООН по отслеживанию нарушений прав человека в Афганистане.В документе содержится призыв установить "осторожное, прагматичное и оперативное взаимодействие с "Талибаном" с целью решения проблем, указанных в резолюции".Ассамблея призывает талибов положить конец насилию, участвовать в национальном диалоге для создания представительного и инклюзивного правительства, включающего женщин, членов религиозных и этнических меньшинств, а также представителей предыдущего правительства, амнистировать правительственных чиновников, обеспечить свободный отъезд афганцев и иностранцев, выразивших желание покинуть страну, а также обеспечивать соблюдение прав человека и гуманитарного права. ПАСЕ также просит обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всем районам Афганистана для ООН, ее специализированных учреждений и партнеров-исполнителей, а также всех гуманитарных организаций и удовлетворять запросы об информации и сотрудничестве со стороны ООН."ПАСЕ призывает талибов... уважать иммунитеты и неприкосновенность диппредставительств и персонала; воздерживаться и эффективно противодействовать любым действиям или заявлениям, которые могут поддержать терроризм и насильственный экстремизм в Афганистане... и принимать решительные меры по пресечению производства и незаконного оборота наркотиков", - значится в документе.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение признано террористическим и запрещено в России

https://ria.ru/20210928/afganistan-1752129057.html

https://ria.ru/20210930/afganistan-1752469213.html

https://ria.ru/20210930/podgotovka-1752466395.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, парламентская ассамблея совета европы, талибан, афганистан, совет европы