12:05 30.09.2021 (обновлено: 13:27 30.09.2021)
Глава Генштаба США назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом
Глава Генштаба США Милли назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США потерпели стратегическое поражение в Афганистане, заявил начальник Генштаба Марк Милли на слушаниях в американском сенате.
По словам офицера, события закончились не так, как планировали в Штатах. Он напомнил, что движение "Талибан"* всегда было и остается террористическим плюс они поддерживают отношения с "Аль-Каидой"*.
"У меня нет иллюзий насчет тех, с кем мы имеем дело. Еще неизвестно, сможет ли "Талибан"* укрепить власть или страна будет и дальше раскалываться", — заявил генерал.
По мнению Милли, причины неудачи в войне остались далеко в прошлом. В свою очередь, конгрессмены призвали американское армейское командование сделать выводы, чтобы избежать ошибок в будущем.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что отказался продолжать войну в Афганистане, поскольку она больше не отвечала интересам его страны. Он назвал решение о выводе войск верным, мудрым и лучшим.
На этом фоне в начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа они вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.