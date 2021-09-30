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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210930/afganistan-1752460019.html
Глава Генштаба США назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом
Глава Генштаба США назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом - РИА Новости, 30.09.2021
Глава Генштаба США назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом
США потерпели стратегическое поражение в Афганистане, заявил начальник Генштаба Марк Милли на слушаниях в американском сенате. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:05
2021-09-30T13:27
политика
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
марк милли
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США потерпели стратегическое поражение в Афганистане, заявил начальник Генштаба Марк Милли на слушаниях в американском сенате.По словам офицера, события закончились не так, как планировали в Штатах. Он напомнил, что движение "Талибан"* всегда было и остается террористическим плюс они поддерживают отношения с "Аль-Каидой"*.По мнению Милли, причины неудачи в войне остались далеко в прошлом. В свою очередь, конгрессмены призвали американское армейское командование сделать выводы, чтобы избежать ошибок в будущем.Ранее президент США Джо Байден заявил, что отказался продолжать войну в Афганистане, поскольку она больше не отвечала интересам его страны. Он назвал решение о выводе войск верным, мудрым и лучшим.На этом фоне в начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа они вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210929/milli-1752411087.html
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политика, в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, марк милли
12:05 30.09.2021 (обновлено: 13:27 30.09.2021)
 
Глава Генштаба США назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом

Глава Генштаба США Милли назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США потерпели стратегическое поражение в Афганистане, заявил начальник Генштаба Марк Милли на слушаниях в американском сенате.
По словам офицера, события закончились не так, как планировали в Штатах. Он напомнил, что движение "Талибан"* всегда было и остается террористическим плюс они поддерживают отношения с "Аль-Каидой"*.

"У меня нет иллюзий насчет тех, с кем мы имеем дело. Еще неизвестно, сможет ли "Талибан"* укрепить власть или страна будет и дальше раскалываться", — заявил генерал.

По мнению Милли, причины неудачи в войне остались далеко в прошлом. В свою очередь, конгрессмены призвали американское армейское командование сделать выводы, чтобы избежать ошибок в будущем.
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 22:31Захват власти в Афганистане талибами
Глава Генштаба США увидел риск восстановления "Аль-Каиды"*
Ранее президент США Джо Байден заявил, что отказался продолжать войну в Афганистане, поскольку она больше не отвечала интересам его страны. Он назвал решение о выводе войск верным, мудрым и лучшим.
На этом фоне в начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа они вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 03:49Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиПолитикаВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденМарк Милли
 
 
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