https://ria.ru/20210930/afganistan-1752460019.html

Глава Генштаба США назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом

Глава Генштаба США назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом - РИА Новости, 30.09.2021

Глава Генштаба США назвал поражение в Афганистане стратегическим провалом

США потерпели стратегическое поражение в Афганистане, заявил начальник Генштаба Марк Милли на слушаниях в американском сенате. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:05

2021-09-30T12:05

2021-09-30T13:27

политика

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

марк милли

захват власти в афганистане талибами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746803545_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_9795d1ecd9c7441327779bf7926b33b2.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. США потерпели стратегическое поражение в Афганистане, заявил начальник Генштаба Марк Милли на слушаниях в американском сенате.По словам офицера, события закончились не так, как планировали в Штатах. Он напомнил, что движение "Талибан"* всегда было и остается террористическим плюс они поддерживают отношения с "Аль-Каидой"*.По мнению Милли, причины неудачи в войне остались далеко в прошлом. В свою очередь, конгрессмены призвали американское армейское командование сделать выводы, чтобы избежать ошибок в будущем.Ранее президент США Джо Байден заявил, что отказался продолжать войну в Афганистане, поскольку она больше не отвечала интересам его страны. Он назвал решение о выводе войск верным, мудрым и лучшим.На этом фоне в начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы. Пятнадцатого августа они вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210929/milli-1752411087.html

https://ria.ru/20210930/bazy-1752422455.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, марк милли