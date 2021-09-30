https://ria.ru/20210930/aeroport-1753189449.html

"Скалолаз" из "Внуково" находился на козырьке терминала на высоте 30 метров

"Скалолаз" из "Внуково" находился на козырьке терминала на высоте 30 метров - РИА Новости, 05.10.2021

"Скалолаз" из "Внуково" находился на козырьке терминала на высоте 30 метров

Забравшийся по металлическим конструкциям на козырек терминала "А" аэропорта "Внуково" мужчина находился на высоте 30 метров, спасателям удалось снять его при... РИА Новости, 05.10.2021

2021-09-30T10:23

2021-09-30T10:23

2021-10-05T15:30

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Забравшийся по металлическим конструкциям на козырек терминала "А" аэропорта "Внуково" мужчина находился на высоте 30 метров, спасателям удалось снять его при помощи альпинистского снаряжения, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."Внутри терминала "А" мужчина забрался на козырек по профилю на высоту 30 метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что на место происшествия были направлены четыре расчета аварийно-спасательных отрядов.Он добавил, что мужчину удалось снять с балок при помощи альпинистского снаряжения. После этого спасатели передали его сотрудникам скорой помощи.В среду в Telegram-каналах распространились фото и видео, на которых мужчина сидит на железных конструкциях под потолком аэропорта. В аэропорту подтвердили, что пассажир, иностранный гражданин, забрался на высоту по металлическим конструкциям. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752371215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, гочсипб