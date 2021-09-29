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На Украине заявили о возможности остановить войну в Донбассе звонком Путина

На Украине заявили о возможности остановить войну в Донбассе звонком Путина - РИА Новости, 29.09.2021

На Украине заявили о возможности остановить войну в Донбассе звонком Путина

Война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком президента России Владимира Путина, а пока он это решение не принял боевые действия будут... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:43

2021-09-29T11:43

2021-09-29T11:53

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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком президента России Владимира Путина, а пока он это решение не принял боевые действия будут продолжатся, считает представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович."Мир — это двухсторонний процесс и он может быть, когда российское руководство согласиться на мир. Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы не старались в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться. Мы можем предпринимать усилия на данном этапе по недопущению перехода боевых действий в открытое применение силы, а также попытаться сохранить политико-дипломатические пути решения проблемы ", - сказал Арестович в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.Главными причинами обострения ситуации в Донбассе являются возобновление работы в "нормандском формате" и месть президенту Украины Владимиру Зеленскому за визит в США, считает представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.Зеленский дважды за месяц посетил США. В ходе второго визита провел встречу с представителями бизнеса, украинскими организациями, а также c рядом мировых лидеров. Кроме того, президент Украины выступил на сессии Генассамблеи ООН."Причиной обострения в последнее время является, в первую очередь, возобновление работы "нормандского формата". Была встреча политических советников в режиме видеоконференции и самой минской группы… Во-вторых, это месть Зеленскому за визит в США", - сказал Арестович.Также среди причин Арестович назвал российско-белорусские учения "Запад-2021" и выборы в Госдуму РФ.Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210928/lnr-1752237959.html

https://ria.ru/20210927/donbass-1751976499.html

https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html

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сша

россия

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