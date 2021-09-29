11:43 29.09.2021 (обновлено: 11:53 29.09.2021)
На Украине заявили о возможности остановить войну в Донбассе звонком Путина
Арестович заявил о возможности остановить войну в Донбассе за одну минуту звонком Путина
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком президента России Владимира Путина, а пока он это решение не принял боевые действия будут продолжатся, считает представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.
"Мир — это двухсторонний процесс и он может быть, когда российское руководство согласиться на мир. Война на Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы не старались в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться. Мы можем предпринимать усилия на данном этапе по недопущению перехода боевых действий в открытое применение силы, а также попытаться сохранить политико-дипломатические пути решения проблемы ", - сказал Арестович в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.
Главными причинами обострения ситуации в Донбассе являются возобновление работы в "нормандском формате" и месть президенту Украины Владимиру Зеленскому за визит в США, считает представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.
Зеленский дважды за месяц посетил США. В ходе второго визита провел встречу с представителями бизнеса, украинскими организациями, а также c рядом мировых лидеров. Кроме того, президент Украины выступил на сессии Генассамблеи ООН.
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"Причиной обострения в последнее время является, в первую очередь, возобновление работы "нормандского формата". Была встреча политических советников в режиме видеоконференции и самой минской группы… Во-вторых, это месть Зеленскому за визит в США", - сказал Арестович.
Также среди причин Арестович назвал российско-белорусские учения "Запад-2021" и выборы в Госдуму РФ.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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