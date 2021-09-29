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Застройщиков в Подмосковье оштрафовали почти на 190 миллионов рублей
Застройщиков в Подмосковье оштрафовали почти на 190 миллионов рублей - РИА Новости, 29.09.2021
Застройщиков в Подмосковье оштрафовали почти на 190 миллионов рублей
Почти 190 миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области с начала текущего года, рассказал РИА Недвижимость министр правительства Подмосковья... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:00
2021-09-29T18:00
2021-09-29T18:00
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МОСКВА, 29 сен – РИА Недвижимость. Почти 190 миллионов рублей штрафов получили застройщики Московской области с начала текущего года, рассказал РИА Недвижимость министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян."С начала года в отношении 110 строительных компаний вынесены постановления о прекращении производства по делам, 552 компаниям назначено наказание в виде предупреждения", - сказал Гарибян.По его словам, лидером по нарушениям в сфере строительного являются вопросы строительных норм и правил – 698 дел на сумму 72,3 миллиона рублей, на втором месте расположились нарушения по возводимым объектам без получения разрешения – 186 дел на сумму 34,7 миллиона рублей. Замкнула тройку лидеров эксплуатация объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию - 78 дел на сумму 20,7 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210714/musoroprovod-1741256236.html
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