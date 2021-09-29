https://ria.ru/20210929/zasedanie-1752303656.html
Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября - РИА Новости, 29.09.2021
Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
Временная рабочая группа депутатов по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва соберется 5 октября, сообщил РИА Новости лидер прошедшей в нижнюю палату... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:30
2021-09-29T13:30
2021-09-29T17:12
госдума рф
политика
россия
алексей нечаев
александр жуков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Временная рабочая группа депутатов по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва соберется 5 октября, сообщил РИА Новости лидер прошедшей в нижнюю палату партии "Новые люди" Алексей Нечаев."Рабочая группа еще только создана, но еще ни разу не собиралась. Первое заседание рабочей группы по подготовке первого заседания (Госдумы) будет 5 октября", - рассказал Нечаев.Ранее в пресс-службе "Единой России" заявили, что рабочую группу по подготовке первого заседания нового состава Госдумы возглавит первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Также в состав рабочей группы войдут представители всех партий, прошедших в нижнюю палату парламента.Выборы в Госдуму и иные органы власти прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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госдума рф, политика, россия, алексей нечаев, александр жуков
13:30 29.09.2021 (обновлено: 17:12 29.09.2021)
Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
Нечаев: рабочая группа по подготовке первого заседания в Госдуме соберется 5 октября