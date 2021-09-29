https://ria.ru/20210929/zarplata-1752343843.html

В Ульяновской области подписали 81 соглашение о повышении зарплаты

В Ульяновской области подписали 81 соглашение о повышении зарплаты - РИА Новости, 29.09.2021

В Ульяновской области подписали 81 соглашение о повышении зарплаты

В Ульяновской области подписали 81 соглашение о повышении оплаты труда на предприятиях и в организациях, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:21

2021-09-29T16:21

2021-09-29T16:21

ульяновская область

ульяновская область

министерство финансов рф (минфин россии)

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УЛЬЯНОВСК, 29 сен – РИА Новости. В Ульяновской области подписали 81 соглашение о повышении оплаты труда на предприятиях и в организациях, сообщает пресс-служба регионального правительства.Работа по повышению заработной платы ведется по поручению главы региона Алексея Русских. Он поставил задачу в течение ближайших лет вывести среднюю зарплату в области на уровень средней по стране. Во вторник на первом заседании региональной комиссии по повышению уровня оплаты труда в регионе были заслушаны отчеты министерств о работе с предприятиями в своих отраслях, говорится в сообщении.Так, региональные министерства (Минэкономразвития, Минагропром, Минфин и Минприроды) на сегодняшний день подписали 81 соглашение о повышении зарплаты на предприятиях и в организациях области до конца года в среднем на 7-10%.Сводную аналитику по отраслям поручено осуществлять министерству экономического развития Ульяновской области. Мониторинг фактического роста оплаты труда будет проводиться ежемесячно, а по итогам года в регионе проведут анализ данных налоговой службы о номинальном размере среднемесячной зарплаты на конкретных предприятий, заключивших соглашения, говорится в сообщении.С начала сентября в заседаниях отраслевых и муниципальных комиссий по повышению зарплаты в регионе приняли участие представители нескольких сотен организаций. Мониторинг уровня оплаты труда проводится на всех предприятиях Ульяновской области, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210908/aktsiya-1749137487.html

ульяновская область

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ульяновская область, министерство финансов рф (минфин россии)