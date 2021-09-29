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https://ria.ru/20210929/zapad-2021-1752271741.html
Весь российский контингент покинул Белоруссию после учений "Запад-2021"
Весь российский контингент покинул Белоруссию после учений "Запад-2021" - РИА Новости, 29.09.2021
Весь российский контингент покинул Белоруссию после учений "Запад-2021"
Весь контингент вооруженных сил РФ, принимавший участие в учениях "Запад-2021" на территории Белоруссии, покинул республику и отправился к местам дислокации,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:17
2021-09-29T11:25
белоруссия
вооруженные силы рф
общество
армия
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Весь контингент вооруженных сил РФ, принимавший участие в учениях "Запад-2021" на территории Белоруссии, покинул республику и отправился к местам дислокации, сообщило в среду белорусское министерство обороны."Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" на территории нашей страны, убыл к местам дислокации", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Подчеркивается, что "последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации пересек государственную границу Республики Беларусь".Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Целью учений стала проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html
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белоруссия, вооруженные силы рф, общество, армия, россия, "запад-2021" (военные учения)
11:17 29.09.2021 (обновлено: 11:25 29.09.2021)
 
Весь российский контингент покинул Белоруссию после учений "Запад-2021"

Минобороны Белоруссии: весь российский контингент после учений "Запад-2021" убыл из страны

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗнаменная группа на церемонии открытия стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
Знаменная группа на церемонии открытия стратегических учений Запад-2021 на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Весь контингент вооруженных сил РФ, принимавший участие в учениях "Запад-2021" на территории Белоруссии, покинул республику и отправился к местам дислокации, сообщило в среду белорусское министерство обороны.
"Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" на территории нашей страны, убыл к местам дислокации", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 02:15
"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
Подчеркивается, что "последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации пересек государственную границу Республики Беларусь".
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Целью учений стала проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 13:15
Боевой робот и огненный вал: учения "Запад-2021"
 
БелоруссияВооруженные силы РФОбществоАрмияРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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