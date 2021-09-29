11:17 29.09.2021 (обновлено: 11:25 29.09.2021)
Весь российский контингент покинул Белоруссию после учений "Запад-2021"
Минобороны Белоруссии: весь российский контингент после учений "Запад-2021" убыл из страны
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗнаменная группа на церемонии открытия стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Весь контингент вооруженных сил РФ, принимавший участие в учениях "Запад-2021" на территории Белоруссии, покинул республику и отправился к местам дислокации, сообщило в среду белорусское министерство обороны.
"Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" на территории нашей страны, убыл к местам дислокации", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
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Подчеркивается, что "последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации пересек государственную границу Республики Беларусь".
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Целью учений стала проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
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