https://ria.ru/20210929/zapad-2021-1752271741.html

Весь российский контингент покинул Белоруссию после учений "Запад-2021"

Весь российский контингент покинул Белоруссию после учений "Запад-2021" - РИА Новости, 29.09.2021

Весь российский контингент покинул Белоруссию после учений "Запад-2021"

Весь контингент вооруженных сил РФ, принимавший участие в учениях "Запад-2021" на территории Белоруссии, покинул республику и отправился к местам дислокации,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:17

2021-09-29T11:17

2021-09-29T11:25

белоруссия

вооруженные силы рф

общество

армия

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Весь контингент вооруженных сил РФ, принимавший участие в учениях "Запад-2021" на территории Белоруссии, покинул республику и отправился к местам дислокации, сообщило в среду белорусское министерство обороны."Российский воинский контингент, принимавший участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" на территории нашей страны, убыл к местам дислокации", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Подчеркивается, что "последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации пересек государственную границу Республики Беларусь".Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Целью учений стала проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.

https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html

https://ria.ru/20210914/ucheniya-1749952781.html

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белоруссия, вооруженные силы рф, общество, армия, россия, "запад-2021" (военные учения)