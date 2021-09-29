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В Японии началось голосование во втором туре выборов главы правящей партии
В Японии началось голосование во втором туре выборов главы правящей партии - РИА Новости, 29.09.2021
В Японии началось голосование во втором туре выборов главы правящей партии
Началось голосование второго тура выборов главы правящей Либерально-демократической партии Японии между двумя главными фаворитами гонки Фумио Кисидой и Таро... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:39
2021-09-29T08:39
2021-09-29T08:39
в мире
япония
фумио кисида
таро коно
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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Началось голосование второго тура выборов главы правящей Либерально-демократической партии Японии между двумя главными фаворитами гонки Фумио Кисидой и Таро Коно.Партия открыла прямую трансляцию на своем сайте.По итогам первого тура экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида лидирует в первом туре выборов главы правящей партии с перевесом в один голос – за него отдали 256 бюллетеней. Министр по делам вакцинации, также занимавший ранее посты министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно получил 255 бюллетеней.Во втором туре голосуют 382 депутата парламента от партии и 47 представителей рядовых членов партии по одному от каждой префектуры.Таким образом, преимущество окажется на стороне кандидата, которого поддержат больше депутатов парламента. По результатам первого тура Кисиду поддержали 146 депутатов, Коно – 86. За Санаэ Такаити, которая обещала поддержать Кисиду во втором туре, проголосовали 114 депутатов.За пост главы ЛДП в первом туре боролись четыре кандидата: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида; министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране, ранее также занимавший посты министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно; и две женщины - экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.
https://ria.ru/20210926/yaponiya-1751867452.html
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в мире, япония, фумио кисида, таро коно
В Японии началось голосование во втором туре выборов главы правящей партии
В Токио началось голосование во втором туре выборов главы правящей партии Японии
ТОКИО, 29 сен – РИА Новости, Ксения Нака.
Началось голосование второго тура выборов главы правящей Либерально-демократической партии Японии
между двумя главными фаворитами гонки Фумио Кисидой
и Таро Коно
.
Партия открыла прямую трансляцию на своем сайте.
По итогам первого тура
экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида лидирует в первом туре выборов главы правящей партии с перевесом в один голос – за него отдали 256 бюллетеней. Министр по делам вакцинации, также занимавший ранее посты министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно получил 255 бюллетеней.
Во втором туре голосуют 382 депутата парламента от партии и 47 представителей рядовых членов партии по одному от каждой префектуры.
Таким образом, преимущество окажется на стороне кандидата, которого поддержат больше депутатов парламента. По результатам первого тура Кисиду поддержали 146 депутатов, Коно – 86. За Санаэ Такаити, которая обещала поддержать Кисиду во втором туре, проголосовали 114 депутатов.
За пост главы ЛДП в первом туре боролись четыре кандидата: бывший министр иностранных дел Фумио Кисида; министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране, ранее также занимавший посты министра иностранных дел и министра обороны Таро Коно; и две женщины - экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.