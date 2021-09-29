https://ria.ru/20210929/vzyatka-1752304059.html

Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки

Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки - РИА Новости, 29.09.2021

Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки

Бывший заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока и его посредник обвиняются в получении взятки в 8 миллионов... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:33

2021-09-29T13:33

2021-09-29T13:33

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока и его посредник обвиняются в получении взятки в 8 миллионов рублей, после вручения фигурантам копий обвинительных заключений уголовные дела будут переданы в суд, сообщает прокуратура Приморья.По версии следствия, в прошлом году обвиняемый совместно с еще одним должностным лицом получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 8 миллионов рублей, а также совместно со знакомым - жителем Владивостока - выступил в качестве посредника в передаче взятки в 3 миллиона рублей от физических и юридических лиц за заключение договоров купли-продажи и аренды земельных участков во Владивостоке без проведения торгов для дальнейшего оформления земли в собственность взяткодателей."После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - уточняют в надзорном ведомстве региона.Отмечается, что расследование уголовных дел в отношении иного должностного лица, обвиняемого в получении взяток, продолжается.

https://ria.ru/20210928/korruptsiya-1752100351.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток