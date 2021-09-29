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Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки - РИА Новости, 29.09.2021
Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки
Бывший заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока и его посредник обвиняются в получении взятки в 8 миллионов... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:33
2021-09-29T13:33
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока и его посредник обвиняются в получении взятки в 8 миллионов рублей, после вручения фигурантам копий обвинительных заключений уголовные дела будут переданы в суд, сообщает прокуратура Приморья.По версии следствия, в прошлом году обвиняемый совместно с еще одним должностным лицом получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 8 миллионов рублей, а также совместно со знакомым - жителем Владивостока - выступил в качестве посредника в передаче взятки в 3 миллиона рублей от физических и юридических лиц за заключение договоров купли-продажи и аренды земельных участков во Владивостоке без проведения торгов для дальнейшего оформления земли в собственность взяткодателей."После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - уточняют в надзорном ведомстве региона.Отмечается, что расследование уголовных дел в отношении иного должностного лица, обвиняемого в получении взяток, продолжается.
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происшествия, владивосток
13:33 29.09.2021
 
Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении крупной взятки

Экс-чиновника мэрии Владивостока обвинили в получении взятки в восемь миллионов рублей

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Бывший заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока и его посредник обвиняются в получении взятки в 8 миллионов рублей, после вручения фигурантам копий обвинительных заключений уголовные дела будут переданы в суд, сообщает прокуратура Приморья.
"Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя начальника управления муниципальной собственности города Владивостока и его посредника. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в прошлом году обвиняемый совместно с еще одним должностным лицом получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 8 миллионов рублей, а также совместно со знакомым - жителем Владивостока - выступил в качестве посредника в передаче взятки в 3 миллиона рублей от физических и юридических лиц за заключение договоров купли-продажи и аренды земельных участков во Владивостоке без проведения торгов для дальнейшего оформления земли в собственность взяткодателей.
"После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - уточняют в надзорном ведомстве региона.
Отмечается, что расследование уголовных дел в отношении иного должностного лица, обвиняемого в получении взяток, продолжается.
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