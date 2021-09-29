https://ria.ru/20210929/vybory-1752252549.html

Володин прокомментировал запрет YouTube на критику выборов в США и Германии

Володин прокомментировал запрет YouTube на критику выборов в США и Германии - РИА Новости, 29.09.2021

Володин прокомментировал запрет YouTube на критику выборов в США и Германии

Запрет на критику выборов лишь в США и Германии со стороны Youtube является дискриминационным, влияние на ход избирательных кампаний в странах со стороны... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:55

2021-09-29T08:55

2021-09-29T09:02

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запрет на критику выборов лишь в США и Германии со стороны Youtube является дискриминационным, влияние на ход избирательных кампаний в странах со стороны IT-компаний нужно обсуждать в ПАСЕ и ООН, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Последние дни активно обсуждаются изменения в правилах: руководство международной компании приняло цивилизованное решение, что нельзя критиковать и подвергать сомнению результаты выборов. Но почему-то не учтён крайне важный момент: эти правила распространяются всего на две страны - США и Германию. Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальному законодательству?", - написал Володин в среду в своем Telegram-канале.Он отметил, что по отношению к России и ее гражданам такое поведение недопустимо. Спикер ГД призвал думский комитет по безопасности и комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучить ситуацию и задать соответствующие вопросы представителям YouTube.Сейчас по Youtube получается, что влиять на ход избирательной кампании и итоги выборов можно везде, но только не в США и Германии. Создание особого неправового поля для всех государств, кроме двух, отметил Володин, нарушает принципы демократии и права граждан практически всего мира."Почему этим вопросом не задаются в ПАСЕ, ведь в списке стран, в дела которых нельзя вмешиваться, нет Франции, Великобритании, Италии, какого-либо другого европейского государства, кроме Германии. Неужели их устраивает такая дискриминация? Это неправильно. Важно называть вещи своими именами. Более того, этот вопрос необходимо обсуждать и в Организации Объединённых Наций", - считает спикер ГД."Правила невмешательства в выборы суверенных государств должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все страны", - добавил Володин.

https://ria.ru/20210928/vybory-1752109069.html

https://ria.ru/20210920/vmeshatelstvo-1750919762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, парламентская ассамблея совета европы, германия, youtube, италия, вячеслав володин, госдума рф, россия