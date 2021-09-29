08:55 29.09.2021 (обновлено: 09:02 29.09.2021)
Володин прокомментировал запрет YouTube на критику выборов в США и Германии
Володин назвал запрет YouTube на критику выборов в США и Германии дискриминационным
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запрет на критику выборов лишь в США и Германии со стороны Youtube является дискриминационным, влияние на ход избирательных кампаний в странах со стороны IT-компаний нужно обсуждать в ПАСЕ и ООН, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Последние дни активно обсуждаются изменения в правилах: руководство международной компании приняло цивилизованное решение, что нельзя критиковать и подвергать сомнению результаты выборов. Но почему-то не учтён крайне важный момент: эти правила распространяются всего на две страны - США и Германию. Что это, как не двойные стандарты и, по сути, неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальному законодательству?", - написал Володин в среду в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по отношению к России и ее гражданам такое поведение недопустимо. Спикер ГД призвал думский комитет по безопасности и комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучить ситуацию и задать соответствующие вопросы представителям YouTube.
Сейчас по Youtube получается, что влиять на ход избирательной кампании и итоги выборов можно везде, но только не в США и Германии. Создание особого неправового поля для всех государств, кроме двух, отметил Володин, нарушает принципы демократии и права граждан практически всего мира.
"Почему этим вопросом не задаются в ПАСЕ, ведь в списке стран, в дела которых нельзя вмешиваться, нет Франции, Великобритании, Италии, какого-либо другого европейского государства, кроме Германии. Неужели их устраивает такая дискриминация? Это неправильно. Важно называть вещи своими именами. Более того, этот вопрос необходимо обсуждать и в Организации Объединённых Наций", - считает спикер ГД.
"Правила невмешательства в выборы суверенных государств должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все страны", - добавил Володин.