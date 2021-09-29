https://ria.ru/20210929/vodosnabzhenie-1752309121.html
Ивановские власти улучшат водоснабжение и водоотведение еще трех городов
Ивановские власти улучшат водоснабжение и водоотведение еще трех городов - РИА Новости, 29.09.2021
Ивановские власти улучшат водоснабжение и водоотведение еще трех городов
В волжских городах Ивановской области – Кинешме, Наволоках и Заволжске – приступили к строительству объектов инженерной инфраструктуры, которые позволят на... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:51
2021-09-29T13:51
2021-09-29T13:51
ивановская область
ивановская область
приволжск
кинешма
станислав воскресенский
жкх
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ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости. В волжских городах Ивановской области – Кинешме, Наволоках и Заволжске – приступили к строительству объектов инженерной инфраструктуры, которые позволят на системном уровне улучшить водоснабжение и водоотведение этих населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, для создания единой системы водоотведения двух городов также построят коллектор и комплекс очистных сооружений в Кинешме. В настоящее время завершается проектирование первого объекта, а строительство комплекса очистных сооружений вошло в активную стадию: контракт на выполнение работ подписан, заказано оборудование, на строительную площадку завозится необходимая техника.В результате очистка хозяйственно-бытовых стоков будет производиться в соответствии с действующими нормативами и требованиями природоохранного законодательства. Таким образом, объем сточных вод, попадающих в Волгу, существенно снизится, а значит, улучшится экологическая обстановка волжской части Ивановской области. Полностью смонтировать единую систему водоотведения двух городов, включая строительство очистных сооружений, планируется к 2025 году.В рамках программы "Чистая вода" ведется строительство водопроводного дюкера. По этому объекту проложат водопровод для снабжения жителей Заволжска качественной питьевой водой со станции в Кинешме. Сейчас же очищение питьевой воды в Заволжске осуществляется устаревшим оборудованием, что отражается на качестве ресурса. Завершить строительство объекта планируется до 2023 года.Задачу навести порядок с водой в каждом муниципалитете Ивановской области поставил губернатор Станислав Воскресенский. "Спокойно, муниципалитет за муниципалитетом надо наводить порядок и добиваться хорошего качества воды для жителей", – приводит пресс-служба слова главы региона.Ранее реализация инфраструктурных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения стартовала в Иванове, Приволжске и Кохме.
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ивановская область, приволжск, кинешма, станислав воскресенский, жкх
ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости.
В волжских городах Ивановской области
– Кинешме
, Наволоках и Заволжске – приступили к строительству объектов инженерной инфраструктуры, которые позволят на системном уровне улучшить водоснабжение и водоотведение этих населенных пунктов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В Кинешеме и Наволоках приступили к созданию единой системы водоотведения двух городов, в которых проживает почти 100 тысяч человек. В рамках первого этапа в рамках нацпроекта ведется строительство коллектора, который присоединит канализационные сети Наволок к кинешемскому комплексу очистных сооружений. Объект должен быть построен к концу 2022 года", – сказал собеседник агентства.
По его словам, для создания единой системы водоотведения двух городов также построят коллектор и комплекс очистных сооружений в Кинешме. В настоящее время завершается проектирование первого объекта, а строительство комплекса очистных сооружений вошло в активную стадию: контракт на выполнение работ подписан, заказано оборудование, на строительную площадку завозится необходимая техника.
В результате очистка хозяйственно-бытовых стоков будет производиться в соответствии с действующими нормативами и требованиями природоохранного законодательства. Таким образом, объем сточных вод, попадающих в Волгу, существенно снизится, а значит, улучшится экологическая обстановка волжской части Ивановской области. Полностью смонтировать единую систему водоотведения двух городов, включая строительство очистных сооружений, планируется к 2025 году.
В рамках программы "Чистая вода" ведется строительство водопроводного дюкера. По этому объекту проложат водопровод для снабжения жителей Заволжска качественной питьевой водой со станции в Кинешме. Сейчас же очищение питьевой воды в Заволжске осуществляется устаревшим оборудованием, что отражается на качестве ресурса. Завершить строительство объекта планируется до 2023 года.
Задачу навести порядок с водой в каждом муниципалитете Ивановской области поставил губернатор Станислав Воскресенский
. "Спокойно, муниципалитет за муниципалитетом надо наводить порядок и добиваться хорошего качества воды для жителей", – приводит пресс-служба слова главы региона.
Ранее реализация инфраструктурных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения стартовала в Иванове, Приволжске
и Кохме.