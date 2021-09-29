https://ria.ru/20210929/vmeshatelstvo-1752316524.html

Комиссия Госдумы обсудит с Google политику компании

Комиссия Госдумы обсудит с Google политику компании - РИА Новости, 29.09.2021

Комиссия Госдумы обсудит с Google политику компании

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что комиссия в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:26

2021-09-29T14:26

2021-09-29T16:00

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

google

youtube

сша

парламентская ассамблея совета европы

германия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что комиссия в ближайшее время может обсудить с Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, вопросы, связанные с политикой компании относительно вмешательства в выборы.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что запрет на критику выборов лишь в США и Германии со стороны Youtube является дискриминационным, влияние на ход избирательных кампаний в странах со стороны IT-компаний нужно обсуждать в ПАСЕ и ООН."Взаимодействие комиссии ГД с компанией Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, состоится в ближайшее время. Ранее нами уже была достигнута договоренность, что осенью мы "сверим часы" - представители IT-гиганта заверили депутатов, что все высказанные замечания в части нарушения российского законодательства будут устранены", - приводит слова Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.Что касается устранения нарушений законодательства РФ, "пока же на деле мы видим, что это не так", добавил он."Были зафиксированы неоднократные попытки вмешательства в выборы, материалы, прямо противоречащие закону, своевременно не блокировались, несмотря на неоднократные обращения компетентных органов", - добавил он.Парламентарий также прокомментировал удаление YouTube-канала RT в Германии, назвав этот инцидент нарушением всех правовых норм и проявлением двойных стандартов."Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для "избранных"? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы", - заключил Пискарев.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.

https://ria.ru/20210928/vybory-1752109069.html

https://ria.ru/20210921/vybory-1751154078.html

https://ria.ru/20210920/vmeshatelstvo-1750919762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, google, youtube, сша, парламентская ассамблея совета европы, германия, вячеслав володин, василий пискарев, россия