14:26 29.09.2021 (обновлено: 16:00 29.09.2021)
Комиссия Госдумы обсудит с Google политику компании
Комиссия Госдумы обсудит с Google, которой принадлежит YouTube, политику компании
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что комиссия в ближайшее время может обсудить с Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, вопросы, связанные с политикой компании относительно вмешательства в выборы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что запрет на критику выборов лишь в США и Германии со стороны Youtube является дискриминационным, влияние на ход избирательных кампаний в странах со стороны IT-компаний нужно обсуждать в ПАСЕ и ООН.
"Взаимодействие комиссии ГД с компанией Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, состоится в ближайшее время. Ранее нами уже была достигнута договоренность, что осенью мы "сверим часы" - представители IT-гиганта заверили депутатов, что все высказанные замечания в части нарушения российского законодательства будут устранены", - приводит слова Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.
Что касается устранения нарушений законодательства РФ, "пока же на деле мы видим, что это не так", добавил он.
"Были зафиксированы неоднократные попытки вмешательства в выборы, материалы, прямо противоречащие закону, своевременно не блокировались, несмотря на неоднократные обращения компетентных органов", - добавил он.
Парламентарий также прокомментировал удаление YouTube-канала RT в Германии, назвав этот инцидент нарушением всех правовых норм и проявлением двойных стандартов.
"Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для "избранных"? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы", - заключил Пискарев.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YuoTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.