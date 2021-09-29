https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752331397.html
Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19
Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19
Охват вакцинацией от коронавируса беременных женщин в России низкий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:22
2021-09-29T15:22
2021-09-29T15:44
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михаил мурашко
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Охват вакцинацией от коронавируса беременных женщин в России низкий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Еще раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных", - сказал Мурашко на форуме "Мать и дитя". Отвечая на вопрос журналистов о вакцинации кормящих женщин, министр уточнил, что эксперты сейчас прорабатывают этот вопрос.В конце июня было снято противопоказание для применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" у беременных женщин. В августе директор центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери.
https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html
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15:22 29.09.2021 (обновлено: 15:44 29.09.2021)
Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19
Мурашко отметил низкий охват вакцинацией от COVID-19 беременных женщин в России