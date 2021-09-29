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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752331397.html
Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19
Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19
Охват вакцинацией от коронавируса беременных женщин в России низкий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:22
2021-09-29T15:44
распространение коронавируса
общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Охват вакцинацией от коронавируса беременных женщин в России низкий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Еще раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных", - сказал Мурашко на форуме "Мать и дитя". Отвечая на вопрос журналистов о вакцинации кормящих женщин, министр уточнил, что эксперты сейчас прорабатывают этот вопрос.В конце июня было снято противопоказание для применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" у беременных женщин. В августе директор центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери.
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общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:22 29.09.2021 (обновлено: 15:44 29.09.2021)
 
Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19

Мурашко отметил низкий охват вакцинацией от COVID-19 беременных женщин в России

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Охват вакцинацией от коронавируса беременных женщин в России низкий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Еще раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных", - сказал Мурашко на форуме "Мать и дитя". Отвечая на вопрос журналистов о вакцинации кормящих женщин, министр уточнил, что эксперты сейчас прорабатывают этот вопрос.
В конце июня было снято противопоказание для применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" у беременных женщин. В августе директор центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери.
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