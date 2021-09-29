https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752331397.html

Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19

Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021

Мурашко посетовал на низкий охват беременных вакцинацией от COVID-19

Охват вакцинацией от коронавируса беременных женщин в России низкий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:22

2021-09-29T15:22

2021-09-29T15:44

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Охват вакцинацией от коронавируса беременных женщин в России низкий, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Еще раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных", - сказал Мурашко на форуме "Мать и дитя". Отвечая на вопрос журналистов о вакцинации кормящих женщин, министр уточнил, что эксперты сейчас прорабатывают этот вопрос.В конце июня было снято противопоказание для применения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" у беременных женщин. В августе директор центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вакцинация "Спутником V" беременных женщин проходит нормально, препарат не влияет на новорожденных, за исключением того, что им передаются антитела матери.

https://ria.ru/20210617/protsenko-1737340157.html

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2021

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