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В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек

В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек - РИА Новости, 29.09.2021

В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек

Вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID прошли пять миллионов жителей Москвы, из них 1,1 миллиона - граждане в возрасте старше 60 лет, сообщает... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:59

2021-09-29T12:59

2021-09-29T12:59

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID прошли пять миллионов жителей Москвы, из них 1,1 миллиона - граждане в возрасте старше 60 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."В настоящее время вакцинацию первым компонентом вакцины прошли пять миллионов жителей города Москвы, в том числе 1,1 миллиона граждан в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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