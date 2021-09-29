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В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек - РИА Новости, 29.09.2021
В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
Вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID прошли пять миллионов жителей Москвы, из них 1,1 миллиона - граждане в возрасте старше 60 лет, сообщает... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:59
2021-09-29T12:59
2021-09-29T12:59
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID прошли пять миллионов жителей Москвы, из них 1,1 миллиона - граждане в возрасте старше 60 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."В настоящее время вакцинацию первым компонентом вакцины прошли пять миллионов жителей города Москвы, в том числе 1,1 миллиона граждан в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.
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В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
Пять миллионов человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве