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В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек - РИА Новости, 29.09.2021
В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
Вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID прошли пять миллионов жителей Москвы, из них 1,1 миллиона - граждане в возрасте старше 60 лет, сообщает... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:59
2021-09-29T12:59
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID прошли пять миллионов жителей Москвы, из них 1,1 миллиона - граждане в возрасте старше 60 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."В настоящее время вакцинацию первым компонентом вакцины прошли пять миллионов жителей города Москвы, в том числе 1,1 миллиона граждан в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.
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общество, вакцинация, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:59 29.09.2021
 
В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек

Пять миллионов человек привились первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вакцинацию первым компонентом вакцины от COVID прошли пять миллионов жителей Москвы, из них 1,1 миллиона - граждане в возрасте старше 60 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"В настоящее время вакцинацию первым компонентом вакцины прошли пять миллионов жителей города Москвы, в том числе 1,1 миллиона граждан в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.
 
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