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Петр Бирюков: в "Москва-Сити" пройдут учения по тушению пожара на 54 этаже
Петр Бирюков: в "Москва-Сити" пройдут учения по тушению пожара на 54 этаже - РИА Новости, 29.09.2021
Петр Бирюков: в "Москва-Сити" пройдут учения по тушению пожара на 54 этаже
Масштабные учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве в среду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T07:38
2021-09-29T17:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Масштабные учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве в среду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что согласно тактическому замыслу от очевидцев в "Систему-112" поступила заявка о возгорании на 54 этаже строящегося здания комплекса "Москва-Сити", виден густой дым. В здании могут находиться строители.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в учениях будут задействованы 30 сотрудников столичного Пожарно-спасательного центра и семь единиц специальной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев"."Проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике новое оборудование", - заключил Бирюков.
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происшествия, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
07:38 29.09.2021 (обновлено: 17:41 29.09.2021)
 

Петр Бирюков: в "Москва-Сити" пройдут учения по тушению пожара на 54 этаже

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Масштабные учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве в среду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В Москве в среду, 29 сентября, пройдут масштабные пожарно-тактические учения по ликвидации пожара в высотном здании. В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении возгорания в высотном здании, в том числе проведение оперативной эвакуации людей. Сегодня высотки – неотъемлемая часть современного мегаполиса, поэтому уделяется особое внимание вопросам обеспечения их пожарной безопасности", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что согласно тактическому замыслу от очевидцев в "Систему-112" поступила заявка о возгорании на 54 этаже строящегося здания комплекса "Москва-Сити", виден густой дым. В здании могут находиться строители.
"Спасатели установят автоцистерны на водоисточник, проложат магистральные линии до мотопомп, от которых в свою очередь проведут линии для тушения пожара на высоте 226 метров. Восемь мотопомп, каждая весом около 300 килограмм, будут установлены через каждые десять этажей для подачи огнегасящей жидкости к очагу пожара", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в учениях будут задействованы 30 сотрудников столичного Пожарно-спасательного центра и семь единиц специальной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев".
"Проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике новое оборудование", - заключил Бирюков.
Сотрудница в тоннеле кабельного коллектора - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 13:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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