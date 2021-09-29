07:38 29.09.2021 (обновлено: 17:41 29.09.2021)
Петр Бирюков: в "Москва-Сити" пройдут учения по тушению пожара на 54 этаже
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Масштабные учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве в среду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В Москве в среду, 29 сентября, пройдут масштабные пожарно-тактические учения по ликвидации пожара в высотном здании. В рамках учений столичные пожарные и спасатели отработают действия при возникновении возгорания в высотном здании, в том числе проведение оперативной эвакуации людей. Сегодня высотки – неотъемлемая часть современного мегаполиса, поэтому уделяется особое внимание вопросам обеспечения их пожарной безопасности", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что согласно тактическому замыслу от очевидцев в "Систему-112" поступила заявка о возгорании на 54 этаже строящегося здания комплекса "Москва-Сити", виден густой дым. В здании могут находиться строители.
"Спасатели установят автоцистерны на водоисточник, проложат магистральные линии до мотопомп, от которых в свою очередь проведут линии для тушения пожара на высоте 226 метров. Восемь мотопомп, каждая весом около 300 килограмм, будут установлены через каждые десять этажей для подачи огнегасящей жидкости к очагу пожара", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в учениях будут задействованы 30 сотрудников столичного Пожарно-спасательного центра и семь единиц специальной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев".
"Проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике новое оборудование", - заключил Бирюков.