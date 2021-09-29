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Петр Бирюков: в "Москва-Сити" пройдут учения по тушению пожара на 54 этаже

Петр Бирюков: в "Москва-Сити" пройдут учения по тушению пожара на 54 этаже - РИА Новости, 29.09.2021

Петр Бирюков: в "Москва-Сити" пройдут учения по тушению пожара на 54 этаже

Масштабные учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве в среду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T07:38

2021-09-29T07:38

2021-09-29T17:41

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Масштабные учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве в среду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что согласно тактическому замыслу от очевидцев в "Систему-112" поступила заявка о возгорании на 54 этаже строящегося здания комплекса "Москва-Сити", виден густой дым. В здании могут находиться строители.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в учениях будут задействованы 30 сотрудников столичного Пожарно-спасательного центра и семь единиц специальной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев"."Проведение учений позволит еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике новое оборудование", - заключил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20210816/kollektory-1745920282.html

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происшествия, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы