https://ria.ru/20210929/tovary-1752395424.html

ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары

ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары - РИА Новости, 29.09.2021

ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары

Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание с представителями торговых сетей,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T20:22

2021-09-29T20:22

2021-09-29T23:11

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602614450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5379e4579cae7e164cb32734a51f3e1a.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание с представителями торговых сетей, сообщила антимонопольная служба на своем сайте.Темой встречи стало формирование цен на продукты.Как отметил замглавы ФАС, ведомство постоянно мониторит и анализирует стоимость продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение, а также где такой ситуации нет.Нижегородцев рекомендовал ретейлерам при достижении доминирующего положения проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению при их завышении.В свою очередь, Евтухов добавил, что Минпромторг советует по социально значимым товарам переходить от закупок на тендерах к прямым договорам, что позволит снизить конечную цену "на полке".

https://ria.ru/20210929/rosstat-1752388406.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия