Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/tovary-1752395424.html
ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары
ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары - РИА Новости, 29.09.2021
ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары
Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание с представителями торговых сетей,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:22
2021-09-29T23:11
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602614450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5379e4579cae7e164cb32734a51f3e1a.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание с представителями торговых сетей, сообщила антимонопольная служба на своем сайте.Темой встречи стало формирование цен на продукты.Как отметил замглавы ФАС, ведомство постоянно мониторит и анализирует стоимость продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение, а также где такой ситуации нет.Нижегородцев рекомендовал ретейлерам при достижении доминирующего положения проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению при их завышении.В свою очередь, Евтухов добавил, что Минпромторг советует по социально значимым товарам переходить от закупок на тендерах к прямым договорам, что позволит снизить конечную цену "на полке".
https://ria.ru/20210929/rosstat-1752388406.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602614450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ed620fcda2276f79914a08c5dea25ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
20:22 29.09.2021 (обновлено: 23:11 29.09.2021)
 
ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары

ФАС и Минпромторг попросили ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в дискаунтере "365+" торговой сети "Лента"
Мужчина в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание с представителями торговых сетей, сообщила антимонопольная служба на своем сайте.
Темой встречи стало формирование цен на продукты.
Как отметил замглавы ФАС, ведомство постоянно мониторит и анализирует стоимость продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение, а также где такой ситуации нет.
Нижегородцев рекомендовал ретейлерам при достижении доминирующего положения проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению при их завышении.
В свою очередь, Евтухов добавил, что Минпромторг советует по социально значимым товарам переходить от закупок на тендерах к прямым договорам, что позволит снизить конечную цену "на полке".
Картофель - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 19:41
В России подорожал картофель
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния