https://ria.ru/20210929/tovary-1752395424.html
ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары
ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары - РИА Новости, 29.09.2021
ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары
Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание с представителями торговых сетей,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:22
2021-09-29T20:22
2021-09-29T23:11
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602614450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5379e4579cae7e164cb32734a51f3e1a.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев и статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание с представителями торговых сетей, сообщила антимонопольная служба на своем сайте.Темой встречи стало формирование цен на продукты.Как отметил замглавы ФАС, ведомство постоянно мониторит и анализирует стоимость продуктов питания в муниципальных районах и городских округах, где торговые сети занимают доминирующее положение, а также где такой ситуации нет.Нижегородцев рекомендовал ретейлерам при достижении доминирующего положения проанализировать разницу цен на социально значимые товары и принять меры к снижению при их завышении.В свою очередь, Евтухов добавил, что Минпромторг советует по социально значимым товарам переходить от закупок на тендерах к прямым договорам, что позволит снизить конечную цену "на полке".
https://ria.ru/20210929/rosstat-1752388406.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602614450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ed620fcda2276f79914a08c5dea25ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
20:22 29.09.2021 (обновлено: 23:11 29.09.2021)
ФАС попросила ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары
ФАС и Минпромторг попросили ретейлеров следить за ценами на социально значимые товары