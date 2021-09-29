https://ria.ru/20210929/tiktok-1752197463.html

Названы самые популярные туристические достопримечательности в TikTok

Названы самые популярные туристические достопримечательности в TikTok - РИА Новости, 29.09.2021

Названы самые популярные туристические достопримечательности в TikTok

Аналитики выяснили, какие туристические достопримечательности набирают наибольшее количество просмотров в TikTok, пишет портал Travel Daily News. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T04:47

2021-09-29T04:47

2021-09-29T04:47

туризм

путешествия

социальные сети

таиланд

япония

мексика

китай

вьетнам

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Аналитики выяснили, какие туристические достопримечательности набирают наибольшее количество просмотров в TikTok, пишет портал Travel Daily News."Приложение для обмена видео быстро стало популярным местом для исследования локаций и планирования будущих путешествий, — пишет издание. — В TikTok уже 49,9 миллиардов постов по хештегу #travel".Согласно результатам аналитики, самым популярным направлением является Япония, набравшая 461 миллион просмотров. Большинство роликов содержат советы по этикету для западных путешественников и рекомендации, в какое время лучше приезжать в страну, чтобы насладиться цветением сакуры.На втором месте — видео о России. Пользователи соцсети в основном ищут информацию о самых красивых местах в регионах и экстремально холодных зимах.Мексика — третья страна по просмотрам. Также в рейтинг вошли сразу девять азиатских государств, в числе которых Китай, Вьетнам и Таиланд.Кроме того, пользователи часто интересуется конкретными городами. В топ попали Нью-Йорк, Сеул, Дубай, Джакарта, Хошимин, Париж.

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

таиланд

япония

мексика

китай

вьетнам

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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