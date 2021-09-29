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В МИД заявили о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель
В МИД заявили о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель - РИА Новости, 29.09.2021
В МИД заявили о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель
Россия настроена на конструктивное сотрудничество с любым преемником канцлера Ангелы Меркель и любым составом нового правительства, которое будет сформировано... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:07
2021-09-29T10:01
в мире
берлин (город)
москва
ангела меркель
бундестаг германии
хдс/хсс
россия
олег тяпкин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия настроена на конструктивное сотрудничество с любым преемником канцлера Ангелы Меркель и любым составом нового правительства, которое будет сформировано по итогам выборов, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Российская сторона настроена на конструктивное взаимодействие с любым преемником Ангелы Меркель на посту федерального канцлера ФРГ и любым составом нового правительства Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года. Рассматриваем их как сугубо внутреннее дело ФРГ. Всегда уважали и будем и впредь уважать выбор немецкого народа", - сказал дипломат."Ожидаем от Берлина такого же отношения к политическим процессам в нашей стране и к волеизъявлению её граждан. Несмотря на известные противоречия, накопившиеся между Москвой и Берлином за последнее время, мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также на межрегиональном и межмуниципальном уровнях", - подчеркнул он.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210928/merkel-1752224949.html
https://ria.ru/20210927/vybory-1751986553.html
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в мире, берлин (город), москва, ангела меркель, бундестаг германии, хдс/хсс, россия, олег тяпкин
09:07 29.09.2021 (обновлено: 10:01 29.09.2021)
 
В МИД заявили о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель

Директор департамента МИД Тяпкин: Россия настроена сотрудничать с любым преемником Меркель

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия настроена на конструктивное сотрудничество с любым преемником канцлера Ангелы Меркель и любым составом нового правительства, которое будет сформировано по итогам выборов, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Российская сторона настроена на конструктивное взаимодействие с любым преемником Ангелы Меркель на посту федерального канцлера ФРГ и любым составом нового правительства Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года. Рассматриваем их как сугубо внутреннее дело ФРГ. Всегда уважали и будем и впредь уважать выбор немецкого народа", - сказал дипломат.
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Вчера, 20:05
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"Ожидаем от Берлина такого же отношения к политическим процессам в нашей стране и к волеизъявлению её граждан. Несмотря на известные противоречия, накопившиеся между Москвой и Берлином за последнее время, мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также на межрегиональном и межмуниципальном уровнях", - подчеркнул он.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреБерлин (город)МоскваАнгела МеркельБундестаг ГерманииХДС/ХССРоссияОлег Тяпкин
 
 
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