09:07 29.09.2021 (обновлено: 10:01 29.09.2021)
В МИД заявили о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель
Директор департамента МИД Тяпкин: Россия настроена сотрудничать с любым преемником Меркель
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия настроена на конструктивное сотрудничество с любым преемником канцлера Ангелы Меркель и любым составом нового правительства, которое будет сформировано по итогам выборов, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Российская сторона настроена на конструктивное взаимодействие с любым преемником Ангелы Меркель на посту федерального канцлера ФРГ и любым составом нового правительства Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года. Рассматриваем их как сугубо внутреннее дело ФРГ. Всегда уважали и будем и впредь уважать выбор немецкого народа", - сказал дипломат.
"Ожидаем от Берлина такого же отношения к политическим процессам в нашей стране и к волеизъявлению её граждан. Несмотря на известные противоречия, накопившиеся между Москвой и Берлином за последнее время, мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также на межрегиональном и межмуниципальном уровнях", - подчеркнул он.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
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