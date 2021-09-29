https://ria.ru/20210929/sotrudnichestvo-1752253536.html

В МИД заявили о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель

В МИД заявили о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель - РИА Новости, 29.09.2021

В МИД заявили о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель

Россия настроена на конструктивное сотрудничество с любым преемником канцлера Ангелы Меркель и любым составом нового правительства, которое будет сформировано... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:07

2021-09-29T09:07

2021-09-29T10:01

в мире

берлин (город)

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ангела меркель

бундестаг германии

хдс/хсс

россия

олег тяпкин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия настроена на конструктивное сотрудничество с любым преемником канцлера Ангелы Меркель и любым составом нового правительства, которое будет сформировано по итогам выборов, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин."Российская сторона настроена на конструктивное взаимодействие с любым преемником Ангелы Меркель на посту федерального канцлера ФРГ и любым составом нового правительства Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года. Рассматриваем их как сугубо внутреннее дело ФРГ. Всегда уважали и будем и впредь уважать выбор немецкого народа", - сказал дипломат."Ожидаем от Берлина такого же отношения к политическим процессам в нашей стране и к волеизъявлению её граждан. Несмотря на известные противоречия, накопившиеся между Москвой и Берлином за последнее время, мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также на межрегиональном и межмуниципальном уровнях", - подчеркнул он.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210928/merkel-1752224949.html

https://ria.ru/20210927/vybory-1751986553.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), москва, ангела меркель, бундестаг германии, хдс/хсс, россия, олег тяпкин