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https://ria.ru/20210929/smi-inoagenty-1752371078.html
Минюст включил издателя и главреда "Медиазоны" в реестр СМИ-иноагентов
Минюст включил издателя и главреда "Медиазоны" в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 29.09.2021
Минюст включил издателя и главреда "Медиазоны" в реестр СМИ-иноагентов
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов* и главный редактор этого издания Сергей Смирнов* включены в реестр СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:03
2021-09-29T18:10
сергей смирнов
россия
общество
журналистика
петр верзилов
иноагенты
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов* и главный редактор этого издания Сергей Смирнов* включены в реестр СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ."Двадцать девятого сентября во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Верзилов Петр Юрьевич*, Смирнов Сергей Сергеевич*", - говорится в сообщении.Кроме того, в этот же реестр, согласно релизу, включены Важенков Артем Валерьевич*, Грезев Александр Викторович*, Гурман Юрий Альбертович*, Гусев Андрей Юрьевич*, Егоров Владимир Владимирович*, Жилинский Владимир Александрович*, Жилкин Владимир Владимирович*, Иванова София Юрьевна*, Карезина Инна Павловна*, Каткова Вероника Вячеславовна*, Кильтау Екатерина Викторовна*, Ковин Виталий Сергеевич*, Костылева Полина Владимировна*, Кузьмина Людмила Гавриловна*, Любарев Аркадий Ефимович*, Лютов Александр Иванович*, Петров Алексей Викторович*, Пигалкин Илья Валерьевич*, Пискунов Сергей Евгеньевич*, Тихонов Михаил Сергеевич*, общество с ограниченной ответственностью "ЗП"* и общество с ограниченной ответственностью "Зона права"*.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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сергей смирнов, россия, общество, журналистика, петр верзилов, иноагенты
18:03 29.09.2021 (обновлено: 18:10 29.09.2021)
 
Минюст включил издателя и главреда "Медиазоны" в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил журналистов "Медиазоны" Смирнова* и Верзилова* в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов* и главный редактор этого издания Сергей Смирнов* включены в реестр СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.
"Двадцать девятого сентября во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Верзилов Петр Юрьевич*, Смирнов Сергей Сергеевич*", - говорится в сообщении.
Кроме того, в этот же реестр, согласно релизу, включены Важенков Артем Валерьевич*, Грезев Александр Викторович*, Гурман Юрий Альбертович*, Гусев Андрей Юрьевич*, Егоров Владимир Владимирович*, Жилинский Владимир Александрович*, Жилкин Владимир Владимирович*, Иванова София Юрьевна*, Карезина Инна Павловна*, Каткова Вероника Вячеславовна*, Кильтау Екатерина Викторовна*, Ковин Виталий Сергеевич*, Костылева Полина Владимировна*, Кузьмина Людмила Гавриловна*, Любарев Аркадий Ефимович*, Лютов Александр Иванович*, Петров Алексей Викторович*, Пигалкин Илья Валерьевич*, Пискунов Сергей Евгеньевич*, Тихонов Михаил Сергеевич*, общество с ограниченной ответственностью "ЗП"* и общество с ограниченной ответственностью "Зона права"*.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 18:02
"ОВД-Инфо"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
 
Сергей СмирновРоссияОбществожурналистикаПетр Верзиловиноагенты
 
 
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