https://ria.ru/20210929/smi-inoagenty-1752371078.html

Минюст включил издателя и главреда "Медиазоны" в реестр СМИ-иноагентов

Минюст включил издателя и главреда "Медиазоны" в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 29.09.2021

Минюст включил издателя и главреда "Медиазоны" в реестр СМИ-иноагентов

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов* и главный редактор этого издания Сергей Смирнов* включены в реестр СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:03

2021-09-29T18:03

2021-09-29T18:10

сергей смирнов

россия

общество

журналистика

петр верзилов

иноагенты

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов* и главный редактор этого издания Сергей Смирнов* включены в реестр СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ."Двадцать девятого сентября во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Верзилов Петр Юрьевич*, Смирнов Сергей Сергеевич*", - говорится в сообщении.Кроме того, в этот же реестр, согласно релизу, включены Важенков Артем Валерьевич*, Грезев Александр Викторович*, Гурман Юрий Альбертович*, Гусев Андрей Юрьевич*, Егоров Владимир Владимирович*, Жилинский Владимир Александрович*, Жилкин Владимир Владимирович*, Иванова София Юрьевна*, Карезина Инна Павловна*, Каткова Вероника Вячеславовна*, Кильтау Екатерина Викторовна*, Ковин Виталий Сергеевич*, Костылева Полина Владимировна*, Кузьмина Людмила Гавриловна*, Любарев Аркадий Ефимович*, Лютов Александр Иванович*, Петров Алексей Викторович*, Пигалкин Илья Валерьевич*, Пискунов Сергей Евгеньевич*, Тихонов Михаил Сергеевич*, общество с ограниченной ответственностью "ЗП"* и общество с ограниченной ответственностью "Зона права"*.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210929/inoagenty-1752370672.html

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сергей смирнов, россия, общество, журналистика, петр верзилов, иноагенты