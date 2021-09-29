Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/skhvatka-1752397325.html
В американском сенате ищут желающих "сцепиться из-за Путина"
В американском сенате приготовились к "схватке из-за Путина" - РИА Новости, 29.09.2021
В американском сенате ищут желающих "сцепиться из-за Путина"
Американский сенатор Тед Круз опубликовал в твиттер-аккаунте видеозапись своего выступления с призывами остановить запуск газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:31
2021-09-29T20:31
в мире
соцсети
сша
германия
джо байден
ангела меркель
газпром
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103186/79/1031867984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f1afea62d344ec28bbaa4b7e41f8bcb3.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американский сенатор Тед Круз опубликовал в твиттер-аккаунте видеозапись своего выступления с призывами остановить запуск газопровода "Северный поток — 2".По его мнению, проект якобы стал следствием сотрудничества между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом."Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется "Россия, Россия, Россия"… Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века?" — написал Круз в комментарии к видеозаписи.Он подчеркнул, что сам Байден не стал выступать против газопровода даже после того, как канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживающая проект, ушла со своего поста.Республиканец Тед Круз неоднократно выступал против строительства и запуска газовой магистрали. Так, в августе политик участвовал в блокировке работы сената, которую планировалось продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет санкции против "Северного потока — 2". В сентябре он вновь выразил протест из-за газопровода и пригрозил сорвать утверждение кандидатов в госдепартамент и министерство финансов США.Сейчас строительство "Северного потока — 2" полностью завершено. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что поставки газа на европейский рынок возможно осуществить уже в этом отопительном сезоне.
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-29T20:31
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103186/79/1031867984_281:0:2786:1879_1920x0_80_0_0_185f3da847b3d9e854fe042675e94a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, соцсети, сша, германия, джо байден, ангела меркель, газпром, министерство финансов сша, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), россия
20:31 29.09.2021
 
В американском сенате приготовились к "схватке из-за Путина"

Американский сенатор Круз пригрозил схваткой с Байденом из-за "Северного потока — 2"

© AP Photo / Justin HayworthСенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Justin Hayworth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американский сенатор Тед Круз опубликовал в твиттер-аккаунте видеозапись своего выступления с призывами остановить запуск газопровода "Северный поток — 2".
По его мнению, проект якобы стал следствием сотрудничества между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.
Терминал компании Rubis, специализирующейся на хранении промышленных жидких продуктов, в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 08:00
Что выиграет Россия от рекордных цен на газ и нефть
"Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется "Россия, Россия, Россия"… Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века?" — написал Круз в комментарии к видеозаписи.
Он подчеркнул, что сам Байден не стал выступать против газопровода даже после того, как канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживающая проект, ушла со своего поста.
"И что теперь? Путин победил, Америка проиграла", — констатировал он.
Республиканец Тед Круз неоднократно выступал против строительства и запуска газовой магистрали. Так, в августе политик участвовал в блокировке работы сената, которую планировалось продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет санкции против "Северного потока — 2". В сентябре он вновь выразил протест из-за газопровода и пригрозил сорвать утверждение кандидатов в госдепартамент и министерство финансов США.
Сейчас строительство "Северного потока — 2" полностью завершено. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что поставки газа на европейский рынок возможно осуществить уже в этом отопительном сезоне.
 
В миреСоцсетиСШАГерманияДжо БайденАнгела МеркельГазпромМинистерство финансов СШАСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния