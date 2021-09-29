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В американском сенате ищут желающих "сцепиться из-за Путина"

В американском сенате приготовились к "схватке из-за Путина" - РИА Новости, 29.09.2021

В американском сенате ищут желающих "сцепиться из-за Путина"

Американский сенатор Тед Круз опубликовал в твиттер-аккаунте видеозапись своего выступления с призывами остановить запуск газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T20:31

2021-09-29T20:31

2021-09-29T20:31

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американский сенатор Тед Круз опубликовал в твиттер-аккаунте видеозапись своего выступления с призывами остановить запуск газопровода "Северный поток — 2".По его мнению, проект якобы стал следствием сотрудничества между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом."Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется "Россия, Россия, Россия"… Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века?" — написал Круз в комментарии к видеозаписи.Он подчеркнул, что сам Байден не стал выступать против газопровода даже после того, как канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживающая проект, ушла со своего поста.Республиканец Тед Круз неоднократно выступал против строительства и запуска газовой магистрали. Так, в августе политик участвовал в блокировке работы сената, которую планировалось продолжать до тех пор, пока администрация Байдена не введет санкции против "Северного потока — 2". В сентябре он вновь выразил протест из-за газопровода и пригрозил сорвать утверждение кандидатов в госдепартамент и министерство финансов США.Сейчас строительство "Северного потока — 2" полностью завершено. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что поставки газа на европейский рынок возможно осуществить уже в этом отопительном сезоне.

https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-29T20:31 true PT1M46S

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