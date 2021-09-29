https://ria.ru/20210929/saratov-1752400779.html

В Саратове проверяют сообщение о регулярных избиениях ветерана в семье

В Саратове проверяют сообщение о регулярных избиениях ветерана в семье - РИА Новости, 29.09.2021

В Саратове проверяют сообщение о регулярных избиениях ветерана в семье

Следователи в Саратове проводят проверку сообщения о систематических избиениях ветерана Великой Отечественной войны его сыном, сообщило региональное управление... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T20:55

2021-09-29T20:55

2021-09-29T21:01

происшествия

кировский район

саратов

россия

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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку сообщения о систематических избиениях ветерана Великой Отечественной войны его сыном, сообщило региональное управление СК РФ."По данным, размещенным в СМИ, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны проживает в поселке Солнечный-2 Кировского района Саратова. Пожилого человека систематически избивает сын, вследствие чего у пострадавшего постоянно видны синяки и ссадины. В августе текущего года ветеран проходил лечение в ГУЗ "СГКБ № 1 им. Ю.Я. Гордеева" (саратовская городская клиническая больница - ред.) из-за причиненного ему сыном сотрясения головного мозга… По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СК.

https://ria.ru/20210605/arest-1735793393.html

кировский район

саратов

россия

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происшествия, кировский район, саратов, россия