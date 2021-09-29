https://ria.ru/20210929/saratov-1752400779.html
В Саратове проверяют сообщение о регулярных избиениях ветерана в семье
В Саратове проверяют сообщение о регулярных избиениях ветерана в семье - РИА Новости, 29.09.2021
В Саратове проверяют сообщение о регулярных избиениях ветерана в семье
Следователи в Саратове проводят проверку сообщения о систематических избиениях ветерана Великой Отечественной войны его сыном, сообщило региональное управление... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:55
2021-09-29T20:55
2021-09-29T21:01
происшествия
кировский район
саратов
россия
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САРАТОВ, 29 сен - РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку сообщения о систематических избиениях ветерана Великой Отечественной войны его сыном, сообщило региональное управление СК РФ."По данным, размещенным в СМИ, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны проживает в поселке Солнечный-2 Кировского района Саратова. Пожилого человека систематически избивает сын, вследствие чего у пострадавшего постоянно видны синяки и ссадины. В августе текущего года ветеран проходил лечение в ГУЗ "СГКБ № 1 им. Ю.Я. Гордеева" (саратовская городская клиническая больница - ред.) из-за причиненного ему сыном сотрясения головного мозга… По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СК.
https://ria.ru/20210605/arest-1735793393.html
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происшествия, кировский район, саратов, россия
20:55 29.09.2021 (обновлено: 21:01 29.09.2021)
В Саратове проверяют сообщение о регулярных избиениях ветерана в семье
СК в Саратове проверяет сообщение о регулярных избиениях ветерана в семье