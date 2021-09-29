https://ria.ru/20210929/raketa-1752242355.html
СМИ: КНДР испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету
СМИ: КНДР испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету - РИА Новости, 29.09.2021
СМИ: КНДР испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету
КНДР сообщила об испытании недавно разработанной гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:45
2021-09-29T00:45
2021-09-29T00:45
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СЕУЛ, 29 сен - РИА Новости. КНДР сообщила об испытании недавно разработанной гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8", передает южнокорейское агентство Ренхап.Подробностей испытания пока не приводится.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/kndr-1752105666.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
СМИ: КНДР испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету
Ренхап: КНДР испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету