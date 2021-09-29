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В Ростовской области осудили женщину, связывавшую и избивавшую дочь
В Ростовской области осудили женщину, связывавшую и избивавшую дочь - РИА Новости, 29.09.2021
В Ростовской области осудили женщину, связывавшую и избивавшую дочь
Новошахтинский районный суд приговорил к четырем годам колонии женщину, истязавшую свою семилетнюю дочку, сообщил журналистам представитель объединенной... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:47
2021-09-29T11:47
происшествия
ростовская область
новошахтинск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости. Новошахтинский районный суд приговорил к четырем годам колонии женщину, истязавшую свою семилетнюю дочку, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело было возбуждено по статье "Истязание". Дело в отношении отчима выделили в отдельное производство из-за выявленного психического расстройства, в августе суд признал его невменяемым и назначил лечение."Юлии Довгаль суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, новошахтинск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
11:47 29.09.2021
 
В Ростовской области осудили женщину, связывавшую и избивавшую дочь

В Новошахтинске приговорили к четырем годам колонии женщину, связывавшую и избивавшую дочь

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен – РИА Новости. Новошахтинский районный суд приговорил к четырем годам колонии женщину, истязавшую свою семилетнюю дочку, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Как сообщал СК, мать и отчим систематически избивали девочку за незначительные проступки. Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. Уголовное дело было возбуждено по статье "Истязание". Дело в отношении отчима выделили в отдельное производство из-за выявленного психического расстройства, в августе суд признал его невменяемым и назначил лечение.
"Юлии Довгаль суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
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ПроисшествияРостовская областьНовошахтинскСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - Общество
 
 
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