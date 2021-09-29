https://ria.ru/20210929/poezd-1752387039.html
В Сочи поезд насмерть сбил мужчину
В Сочи поезд насмерть сбил мужчину - РИА Новости, 29.09.2021
В Сочи поезд насмерть сбил мужчину
Поезд, следовавший по маршруту Нижний Новгород - Адлер, сбил насмерть мужчину в Сочи, сообщили РИА Новости в МВД на транспорте по ЮФО. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:26
2021-09-29T19:26
2021-09-29T19:26
происшествия
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СОЧИ, 29 сен – РИА Новости. Поезд, следовавший по маршруту Нижний Новгород - Адлер, сбил насмерть мужчину в Сочи, сообщили РИА Новости в МВД на транспорте по ЮФО.В социальных сетях появились фотографии и информация о том, что молодого человека, который якобы переходил дорогу в неположенном месте, сбил поезд."Сегодня в 10.45 поступило сообщение в дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте о том, что пассажирский поезд Нижний Новгород - Адлер применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось", - сказала собеседница агентства.Сейчас на месте работает следственная группа, личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.По информации транспортной полиции края, мужчина, которого сбил поезд, - житель Удмуртской республики 1996 года рождения.
https://ria.ru/20210827/poezd-1747466381.html
https://ria.ru/20210224/poezd-1598837709.html
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происшествия, сочи, адлер, россия
В Сочи поезд насмерть сбил мужчину
МВД: в Сочи поезд насмерть сбил мужчину