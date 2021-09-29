14:35 29.09.2021 (обновлено: 14:45 29.09.2021)
В Тверской области нашли тело пропавшего в ноябре подростка
Тело 16-летнего подростка, пропавшего в ноябре, нашли в лесу под Осташковом
© Фото : СУСК России по Тверской областиВ Тверской области обнаружено тело несовершеннолетнего, пропавшего в ноябре 2020 года
© Фото : СУСК России по Тверской области
РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Останки молодого человека 2004 года рождения, пропавшего в ноябре 2020 года, нашли в лесу в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Уточняется, что в ночь на 22 ноября молодой человек находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении города Осташкова и домой не вернулся. По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его останки нашли 28 сентября.
© Фото : СУСК России по Тверской областиВ Тверской области обнаружено тело несовершеннолетнего, пропавшего в ноябре 2020 года
© Фото : СУСК России по Тверской области
В Тверской области обнаружено тело несовершеннолетнего, пропавшего в ноябре 2020 года
"В лесном массиве Осташковского городского округа обнаружено скелетированное тело пропавшего подростка, он опознан. Останки человека представилось возможным установить при выполнении осмотра местности с использованием вертолета под управлением экипажа ГУМЧС России по Тверской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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