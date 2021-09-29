https://ria.ru/20210929/podrostok-1752318017.html

В Тверской области нашли тело пропавшего в ноябре подростка

В Тверской области нашли тело пропавшего в ноябре подростка - РИА Новости, 29.09.2021

В Тверской области нашли тело пропавшего в ноябре подростка

Останки молодого человека 2004 года рождения, пропавшего в ноябре 2020 года, нашли в лесу в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:35

2021-09-29T14:35

2021-09-29T14:45

происшествия

осташков

тверская область

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РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Останки молодого человека 2004 года рождения, пропавшего в ноябре 2020 года, нашли в лесу в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону.Уточняется, что в ночь на 22 ноября молодой человек находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении города Осташкова и домой не вернулся. По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его останки нашли 28 сентября.Отмечается, что проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20210905/sakhalin-1748733239.html

осташков

тверская область

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2021

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происшествия, осташков, тверская область