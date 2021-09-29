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В Тверской области нашли тело пропавшего в ноябре подростка
В Тверской области нашли тело пропавшего в ноябре подростка - РИА Новости, 29.09.2021
В Тверской области нашли тело пропавшего в ноябре подростка
Останки молодого человека 2004 года рождения, пропавшего в ноябре 2020 года, нашли в лесу в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:35
2021-09-29T14:45
происшествия
осташков
тверская область
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РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Останки молодого человека 2004 года рождения, пропавшего в ноябре 2020 года, нашли в лесу в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону.Уточняется, что в ночь на 22 ноября молодой человек находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении города Осташкова и домой не вернулся. По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его останки нашли 28 сентября.Отмечается, что проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20210905/sakhalin-1748733239.html
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происшествия, осташков, тверская область
14:35 29.09.2021 (обновлено: 14:45 29.09.2021)
 
В Тверской области нашли тело пропавшего в ноябре подростка

Тело 16-летнего подростка, пропавшего в ноябре, нашли в лесу под Осташковом

© Фото : СУСК России по Тверской областиВ Тверской области обнаружено тело несовершеннолетнего, пропавшего в ноябре 2020 года
В Тверской области обнаружено тело несовершеннолетнего, пропавшего в ноябре 2020 года - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : СУСК России по Тверской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 29 сен – РИА Новости. Останки молодого человека 2004 года рождения, пропавшего в ноябре 2020 года, нашли в лесу в Тверской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Уточняется, что в ночь на 22 ноября молодой человек находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении города Осташкова и домой не вернулся. По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его останки нашли 28 сентября.
© Фото : СУСК России по Тверской областиВ Тверской области обнаружено тело несовершеннолетнего, пропавшего в ноябре 2020 года
В Тверской области обнаружено тело несовершеннолетнего, пропавшего в ноябре 2020 года - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : СУСК России по Тверской области
В Тверской области обнаружено тело несовершеннолетнего, пропавшего в ноябре 2020 года
"В лесном массиве Осташковского городского округа обнаружено скелетированное тело пропавшего подростка, он опознан. Останки человека представилось возможным установить при выполнении осмотра местности с использованием вертолета под управлением экипажа ГУМЧС России по Тверской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначено проведение ряда судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияОсташковТверская область
 
 
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