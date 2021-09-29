https://ria.ru/20210929/pandemiya-1752314305.html

Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией

Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией - РИА Новости, 29.09.2021

Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией

Сотрудничество России и Турции в борьбе с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:13

2021-09-29T14:13

2021-09-29T15:18

распространение коронавируса

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751006975_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_3e8895cb451305bd6443ef8cb044e82b.jpg

СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Турции в борьбе с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.Переговоры лидеров проходят в Сочи.Путин отметил, что за девять месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию. Он отметил, что пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли в мире, но ее восстановление зависит от сотрудничества в борьбе с коронавирусом."Работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать восстановлению экономики в целом и туристической отрасли в частности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии