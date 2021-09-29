https://ria.ru/20210929/pandemiya-1752314305.html
Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией
Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией - РИА Новости, 29.09.2021
Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией
Сотрудничество России и Турции в борьбе с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:13
2021-09-29T14:13
2021-09-29T15:18
распространение коронавируса
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751006975_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_3e8895cb451305bd6443ef8cb044e82b.jpg
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Турции в борьбе с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.Переговоры лидеров проходят в Сочи.Путин отметил, что за девять месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию. Он отметил, что пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли в мире, но ее восстановление зависит от сотрудничества в борьбе с коронавирусом."Работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать восстановлению экономики в целом и туристической отрасли в частности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751006975_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_00ef06428d9fb597a67514cf8d474731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:13 29.09.2021 (обновлено: 15:18 29.09.2021)
Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией
Путин: совместная с Турцией борьба с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма