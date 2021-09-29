Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/pandemiya-1752314305.html
Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией
Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией - РИА Новости, 29.09.2021
Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией
Сотрудничество России и Турции в борьбе с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:13
2021-09-29T15:18
распространение коронавируса
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751006975_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_3e8895cb451305bd6443ef8cb044e82b.jpg
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Турции в борьбе с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.Переговоры лидеров проходят в Сочи.Путин отметил, что за девять месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию. Он отметил, что пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли в мире, но ее восстановление зависит от сотрудничества в борьбе с коронавирусом."Работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать восстановлению экономики в целом и туристической отрасли в частности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751006975_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_00ef06428d9fb597a67514cf8d474731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:13 29.09.2021 (обновлено: 15:18 29.09.2021)
 
Путин отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с пандемией

Путин: совместная с Турцией борьба с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Турции в борьбе с пандемией будет помогать развитию экономики и туризма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Переговоры лидеров проходят в Сочи.
Путин отметил, что за девять месяцев текущего года 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию. Он отметил, что пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли в мире, но ее восстановление зависит от сотрудничества в борьбе с коронавирусом.
"Работа здесь идет весьма позитивно, хорошими темпами. Я думаю, что это будет помогать восстановлению экономики в целом и туристической отрасли в частности", - сказал Путин.
Фабрика по производству флагов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 07:49
Межгосударственные отношения России и Турции
 
Распространение коронавирусаВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния