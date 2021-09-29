https://ria.ru/20210929/oruzhie-1752380825.html
Американцам посоветовали новое оружие для гонки с Россией
Американцам предложили новое оружие для гонки с Россией - РИА Новости, 29.09.2021
Американцам посоветовали новое оружие для гонки с Россией
Читателей британского издания The Independent возмутили заявления Вашингтона об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, созданной корпорацией Raytheon. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:52
2021-09-29T18:52
2021-09-29T19:31
в мире
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технологии
сша
вашингтон (город)
министерство обороны сша
raytheon
darpa
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читателей британского издания The Independent возмутили заявления Вашингтона об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, созданной корпорацией Raytheon.В Агентстве по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) проект назвали историческим, а также высказались о роли ведомства в обеспечении американских военных технологиями будущего.Пользователей Сети, тем не менее, он не впечатлил. Некоторые и вовсе раскритиковали действия Вашингтона и посоветовали начать работу над "более продвинутым" оружием."Я надеюсь, что эта ракета окажется одним из таких средств ведения гиперзвуковой войны нового поколения, которые не будут убивать людей, а будут лишь оставлять у них безошибочное ощущение поражения", — поразмышлял один из них."Как будто Соединенным Штатам действительно необходимо увеличить скорость, с которой они способны нести безграничные разрушения и смерть на нашей планете", — возмутился другой."Сверхдержава с очередным "восхитительным оружием". <…> И все это аргументируется необходимостью добиться мира во всем мире", — съязвил читатель газеты."У сотрудников гуманитарных организаций и невинных мирных граждан появилась еще одна причина для страха", — задумался пользователь."Это не имеет никакого отношения к войнам будущего. Уже сейчас их ведут люди, сидящие за компьютерными терминалами", — напомнили в комментариях.Один из читателей также предположил, что технологию, которой гордятся в США, могли давно освоить в России."То есть, американцы просто догоняют другие страны", — резюмировал он.США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты в понедельник. В Пентагоне утверждают, что она способна превышать скорость звука более чем в пять раз (около 6,2 тысячи километров в час).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210924/sputniki-1751499852.html
https://ria.ru/20210917/pentagon-1750623223.html
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в мире, безопасность, технологии, сша, вашингтон (город), министерство обороны сша, raytheon, darpa, вооруженные силы сша, ракеты, россия
18:52 29.09.2021 (обновлено: 19:31 29.09.2021)
Американцам предложили новое оружие для гонки с Россией
Читатели The Independent: США гордятся изобретениями, уже освоенными в России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Читателей британского издания The Independent
возмутили заявления Вашингтона об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, созданной корпорацией Raytheon
.
В Агентстве по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA
) проект назвали историческим, а также высказались о роли ведомства в обеспечении американских военных технологиями будущего.
Пользователей Сети, тем не менее, он не впечатлил. Некоторые и вовсе раскритиковали действия Вашингтона и посоветовали начать работу над "более продвинутым" оружием.
"Я надеюсь, что эта ракета окажется одним из таких средств ведения гиперзвуковой войны нового поколения, которые не будут убивать людей, а будут лишь оставлять у них безошибочное ощущение поражения", — поразмышлял один из них.
"Как будто Соединенным Штатам действительно необходимо увеличить скорость, с которой они способны нести безграничные разрушения и смерть на нашей планете", — возмутился другой.
"Сверхдержава с очередным "восхитительным оружием". <…> И все это аргументируется необходимостью добиться мира во всем мире", — съязвил читатель газеты.
"У сотрудников гуманитарных организаций и невинных мирных граждан появилась еще одна причина для страха", — задумался пользователь.
"Это не имеет никакого отношения к войнам будущего. Уже сейчас их ведут люди, сидящие за компьютерными терминалами", — напомнили в комментариях.
Один из читателей также предположил, что технологию, которой гордятся в США
, могли давно освоить в России
.
"То есть, американцы просто догоняют другие страны", — резюмировал он.
США заявили
об успешном испытании гиперзвуковой ракеты в понедельник. В Пентагоне
утверждают, что она способна превышать скорость звука более чем в пять раз (около 6,2 тысячи километров в час).
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>