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Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски
Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски - РИА Новости, 29.09.2021
Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски
В Сети появилось видео из офиса компании Group-IB, где правоохранительные органы провели обыски. Кадры публикует газета "Известия". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:41
2021-09-29T13:41
2021-09-29T13:41
происшествия
альфа-банк
group-ib
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втб
илья сачков
microsoft corporation
иннополис (татарстан)
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео из офиса компании Group-IB, где правоохранительные органы провели обыски. Кадры публикует газета "Известия".В среду утром Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене. Материалы дела засекречены. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В настоящее время предприниматель находится в СИЗО.В 2003 году Сачков совместно с однокурсниками по МГТУ имени Баумана основал компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении и расследовании кибератак. Представительства фирмы расположены в Амстердаме, Сингапуре, Дубае и Иннополисе.На сайте компании говорится, что Group-IB занимается консультацией российских и зарубежных спецслужб. В список клиентов также входят Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и другие.
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происшествия, альфа-банк, group-ib, сингапур (страна), втб, илья сачков, microsoft corporation, иннополис (татарстан), дело основателя group-ib сачкова
Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски
Опубликовано видео из штаб-квартиры Group-IB, основателя которой подозревают в госизмене