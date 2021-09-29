Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/obysk-1752306181.html
Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски
Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски - РИА Новости, 29.09.2021
Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски
В Сети появилось видео из офиса компании Group-IB, где правоохранительные органы провели обыски. Кадры публикует газета "Известия". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:41
2021-09-29T13:41
происшествия
альфа-банк
group-ib
сингапур (страна)
втб
илья сачков
microsoft corporation
иннополис (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752305785_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a4fffd32c491764053dbdf9cb3587cde.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео из офиса компании Group-IB, где правоохранительные органы провели обыски. Кадры публикует газета "Известия".В среду утром Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене. Материалы дела засекречены. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В настоящее время предприниматель находится в СИЗО.В 2003 году Сачков совместно с однокурсниками по МГТУ имени Баумана основал компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении и расследовании кибератак. Представительства фирмы расположены в Амстердаме, Сингапуре, Дубае и Иннополисе.На сайте компании говорится, что Group-IB занимается консультацией российских и зарубежных спецслужб. В список клиентов также входят Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и другие.
https://ria.ru/20210929/vuz-1752298137.html
сингапур (страна)
иннополис (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752305785_247:0:1147:675_1920x0_80_0_0_eff2ba234536b2bdcab010876c95c2d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, альфа-банк, group-ib, сингапур (страна), втб, илья сачков, microsoft corporation, иннополис (татарстан), дело основателя group-ib сачкова
13:41 29.09.2021
 
Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски

Опубликовано видео из штаб-квартиры Group-IB, основателя которой подозревают в госизмене

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео из офиса компании Group-IB, где правоохранительные органы провели обыски. Кадры публикует газета "Известия".
В среду утром Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене. Материалы дела засекречены. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В настоящее время предприниматель находится в СИЗО.
В 2003 году Сачков совместно с однокурсниками по МГТУ имени Баумана основал компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении и расследовании кибератак. Представительства фирмы расположены в Амстердаме, Сингапуре, Дубае и Иннополисе.
На сайте компании говорится, что Group-IB занимается консультацией российских и зарубежных спецслужб. В список клиентов также входят Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и другие.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 13:08
Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
 
ПроисшествияАльфа-банкGroup-IBСингапур (страна)ВТБИлья СачковMicrosoft CorporationИннополис (Татарстан)Дело основателя Group-IB Сачкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния