https://ria.ru/20210929/obysk-1752306181.html

Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски

Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски - РИА Новости, 29.09.2021

Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски

В Сети появилось видео из офиса компании Group-IB, где правоохранительные органы провели обыски. Кадры публикует газета "Известия". РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:41

2021-09-29T13:41

2021-09-29T13:41

происшествия

альфа-банк

group-ib

сингапур (страна)

втб

илья сачков

microsoft corporation

иннополис (татарстан)

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео из офиса компании Group-IB, где правоохранительные органы провели обыски. Кадры публикует газета "Известия".В среду утром Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о государственной измене. Материалы дела засекречены. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В настоящее время предприниматель находится в СИЗО.В 2003 году Сачков совместно с однокурсниками по МГТУ имени Баумана основал компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении и расследовании кибератак. Представительства фирмы расположены в Амстердаме, Сингапуре, Дубае и Иннополисе.На сайте компании говорится, что Group-IB занимается консультацией российских и зарубежных спецслужб. В список клиентов также входят Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и другие.

https://ria.ru/20210929/vuz-1752298137.html

сингапур (страна)

иннополис (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, альфа-банк, group-ib, сингапур (страна), втб, илья сачков, microsoft corporation, иннополис (татарстан), дело основателя group-ib сачкова