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Небесный покровитель: в Москве открылась выставка об Александре Невском

Небесный покровитель: в Москве открылась выставка об Александре Невском - РИА Новости, 29.09.2021

Небесный покровитель: в Москве открылась выставка об Александре Невском

В выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась историко-документальная выставка "Александр Невский и его образ в исторической памяти", посвященная... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:00

2021-09-29T18:00

2021-09-29T18:02

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В выставочном зале федеральных архивов в Москве открылась историко-документальная выставка "Александр Невский и его образ в исторической памяти", посвященная 800-летию со дня рождения князя, стоявшего у истоков российской государственности.Исторические документы эпохи Невского не сохранились, поэтому, чтобы воссоздать этапы биографии князя, были использованы документы более позднего периода, связанные с его фигурой: летописи XVI века с иллюстрациями, похожие на современные комиксы, и даже материалы из одноименного фильма Сергея Эйзенштейна, который можно посмотреть в одном из залов.Корреспондент РИА Новости побывал в выставочном зале федеральных архивов и увидел уникальные летописные свидетельства жизни и трудов великого князя, а также подлинные архивные документы и музейные предметы, выставляющиеся впервые.Средневековые комиксы и уникальные документыНа выставке можно увидеть, как наши предки в XVI веке представляли себе жизнь Александра Невского – на стенах зала в хронологическом порядке развешаны цветные миниатюры Лицевого летописного свода. Таким образом, посетитель сразу погружается в историю и заново знакомится со всеми событиями, произошедшими в жизни великого князя."Мы постарались так сделать, чтобы это было отражено не только в текстах летописей, но и такие комиксы XVI века показать нашим посетителям. У нас будет представлено очень много миниатюр из знаменитой рукописи, составленной при непосредственном участии Ивана Грозного – это Лицевой летописный свод. Там эти события – Ледовое побоище, как они рубят врагов, – можно увидеть на изображениях", – поделилась главный специалист Российского государственного архива древних актов Наталья Болотина в интервью РИА Новости.В центре второго зала размещен небольшой стенд, сразу приковывающий к себе внимание, и это неудивительно – там представлены подлинники уникальных документов. Три старинные книги в кожаных переплетах сохранились настолько хорошо, что, владея древнерусским языком, их без проблем можно прочитать.Фильм Сергея ЭйзенштейнаСпециально для выставки "Мосфильм" передал кадры отреставрированного фильма "Александр Невский". Благодаря этому посетители могут не только узнать о создании картины, но и увидеть, как образы актеров, представленные на рисунках и фотографиях в зале, оживают на экране.Председатель российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Александр Невский по праву стоит в ряду наиболее значимых фигур отечественной истории, и процитировал знаменитые слова великого князя из фильма Сергея Эйзенштейна."Он увековечил себя в народной памяти как мудрый правитель, как искусный дипломат, храбрый полководец, защитник русской земли. Сегодня, спустя 800 лет со дня его рождения, образ князя Александра Ярославовича пережил века и является, пожалуй, одним из главных символов нашего отечества. Убедительно и правдиво звучат поистине библейские слова, вложенные в уста князя Сергеем Эйзенштейном: "Кто с мечом к нам пойдет, от меча и погибнет". И это хрестоматийное предупреждение звучит вполне актуально и в наши дни", – сказал Нарышкин.Подлинные материалы фильма "Александр Невский" занимают целый зал: карандашные рисунки, пожелтевшие страницы сценария с правками и черно-белые фотографии со съемок уникальны.Она также добавила, что в произведении Эйзенштейна отражены все события из летописей. Видно, как бережно он относился к историческому материалу. Поэтому в качестве дополнения к выставке посетители могут прочитать рецензии историков на фильм. А сценарий, который лежит на одной из витрин, Эйзенштейн писал вместе с историком Петром Павленко."В этом разделе мы покажем, как идеология создает кино. Будет лист сценария, где красной линией отведен финал, то есть Александр Невский не умрет в фильме. Считается, что это сделано по распоряжению Сталина, а может быть, и он сам провел эту линию. И записка Иосифа Виссарионовича о фильме, главная рецензия, которая дала добро: "Кажется, вышло неплохо", – рассказала Болотина.Небесный покровительВ советское время Александра Невского в первую очередь представляли как полководца, напомнил председатель издательского отдела Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.Одно из первых упоминаний о небесном покровительстве Александра, обеспечившем победу русских воинов, появляется в цикле сказаний о Куликовской битве, которая состоялась в 1380 году."Русские князья с самого начала стали осмыслять Александра Ярославовича Невского как небесного заступника и покровителя", – рассказал Аракчеев.А уже в XVII веке оформляется иконописный канон святого благоверного князя, который предписывал писать его именно в таком виде – с монашеским нимбом над головой, с русой бородой и достаточно высокого роста. Это изображение также представлено на выставке.Образ великого князя в векахПо словам директора Российского государственного архива древних актов, фигура Александра Невского была настолько значимой, что современники, а затем и потомки начали описывать подвиги великого князя практически сразу после его смерти."Беспрецедентный случай в русской истории и в истории русской географии: житие великого князя Александра Ярославовича стало составляться, как доказали наши историки, уже на следующий год после его кончины. Он прервал свой земной путь в 1263-м, уже в середине 1260-х годов составляется первая редакция жития", – рассказал он.Главный специалист Российского государственного архива древних актов Наталья Болотина добавила, что выставка посвящена не столько личности Александра Невского, сколько тому образу, который складывался на протяжении столетий в российской истории.Жизнь великого князя представлена в экспозиции с самого начала – посетители могут увидеть первое упоминание Александра Невского в древней летописи и прочитать о том, как его, маленького мальчика, вместе со старшим братом отец оставил на княжение в Новгороде.Связь этого города и Александра Невского занимает особенное место в его биографии – именно там он получил уникальный опыт государственной деятельности, который заставлял его искать компромисс с выбранными органами власти вечевой республики, западные границы которой он защищал."Здесь представлен один из древнейших документов нашего архива – договорная грамота Великого Новгорода с великим владимирским князем Ярославом Ярославовичем Тверским 1270 года – младшим братом Александра Невского. Далее вы можете видеть записи в летописях о начале княжения Александра в Новгороде, о Невской битве и, конечно же, о знаменитом Ледовом побоище", – рассказал на экскурсии Аракчеев.Мощи великого князяОдин из артефактов выставки – это подлинная грамота Ивана Грозного от 30 ноября 1576 года о пожаловании земель Владимирскому Рождественскому монастырю, в котором находился саркофаг с чудотворными мощами святого Александра Невского.Через несколько столетий, выйдя на берега Балтики и основав Петропавловскую крепость, Петр I размышляет о создании в Петербурге монастыря, который мог бы стать вместилищем памяти об Александре Невском.Как свидетельствует запись в походном журнале Петра I, который также представлен в экспозиции, работы начались немедленно. В строительстве лавры принимали участие самые крупные архитекторы того времени, в том числе Доменико Трезини. Уже в 1715 году будущий император посетил строящуюся на территории лавры Благовещенскую церковь.После завершения строительства начинается подготовка к перенесению мощей Александра Невского из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру.Гробница Александра НевскогоПосетители могут увидеть великолепно сохранившиеся рукописи Екатерины II, которая занималась историческими изысканиями, писала о русской истории, в том числе и об Александре Невском.На витринах лежат бумаги с надписями, которые императрица лично выводила чернилами черного цвета. При ней состоялось очередное перемещение гробницы великого князя из одной церкви в другую и создание знаменитой гробницы, которая сейчас хранится в Эрмитаже."Документы о ее создании находятся у нас в архиве. В том числе мы покажем автографы Михаила Васильевича Ломоносова, чьи строки начертаны на щитах ангелов. У нас есть автографы, которые он представлял на апробацию Елизавете Петровне", – рассказала Болотина.В XX веке гробница Александра Невского вскрывалась несколько раз – посетители могут ознакомиться с подлинниками документов Ленинградского областного государственного архива в Выборге, которые были найдены при вскрытии мощей в 1917 году.Также в зале есть несколько экранов, на которых транслируется кинохроника, в том числе фильм Российского государственного архива кинофотодокументов, рассказывающий о повторном вскрытии мощей в 1922 году и перемещении серебряной гробницы великого князя в Эрмитаж."Государственный Эрмитаж предоставил нам и современный фильм о реставрации гробницы, рассказывающий об ее этапах и специфических особенностях. И я особо хотела бы отметить: музей Сталинградской битвы предоставил нам архив кинофотодокументов – фотографии кавалеров ордена Александра Невского, награжденных в годы Великой Отечественной войны. На экране представлены их лица, их светлый взгляд с кратким описанием подвига", – поделилась Болотина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, иван грозный, санкт-петербург, мосфильм, великий новгород, москва, сергей нарышкин, александр невский, елизавета петровна (императрица), государственный эрмитаж