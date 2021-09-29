https://ria.ru/20210929/nadrugatelstvo-1752289776.html
Жители Подмосковья не дали ранее судимому мужчине надругаться над девочкой
Жители Подмосковья не дали ранее судимому мужчине надругаться над девочкой - РИА Новости, 29.09.2021
Жители Подмосковья не дали ранее судимому мужчине надругаться над девочкой
В Домодедово прохожие помешали ранее судимому уроженцу Ярославской области надругаться над девочкой, мужчина задержан, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:37
2021-09-29T12:37
2021-09-29T12:51
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово
ольга врадий
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Домодедово прохожие помешали ранее судимому уроженцу Ярославской области надругаться над девочкой, мужчина задержан, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Она рассказала, что подозреваемый заговорил с несовершеннолетней под предлогом оказания ему помощи, а после попытался совершить действия сексуального характера, но ему помешали очевидцы.На предоставленных полицией кадрах допроса мужчина говорит, что у него есть судимость по статьям 132 УК (Насильственные действия сексуального характера) и статье 116 УК (Побои). Он провел в местах лишения свободы 31 год, не имеет места регистрации, а на вопрос, за что задержан, ответил: "пока только предположения, точно не знаю".Старший помощник руководителя подмосковного главка ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, допросили потерпевшую и очевидцев, изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. Скоро мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745969567.html
московская область (подмосковье)
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Допрос подозреваемого в нападении на 9-летнюю девочку
В подмосковном Домодедово прохожие помешали отсидевшему за изнасилование и побои уроженцу Ярославской области надругаться над 9-летней девочкой, он задержан
2021-09-29T12:37
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), домодедово, ольга врадий
12:37 29.09.2021 (обновлено: 12:51 29.09.2021)
Жители Подмосковья не дали ранее судимому мужчине надругаться над девочкой
В Домодедово прохожие помешали судимому мужчине надругаться над девочкой, он задержан