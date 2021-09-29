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Мурманский ЦУР и отряд "ЛизаАлерт" объединят усилия в поиске людей
Мурманский ЦУР и отряд "ЛизаАлерт" объединят усилия в поиске людей - РИА Новости, 29.09.2021
Мурманский ЦУР и отряд "ЛизаАлерт" объединят усилия в поиске людей
Центр управления регионом (ЦУР) и добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в Мурманской области договорились о сотрудничестве, чтобы расширить... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:03
2021-09-29T20:03
2021-09-29T20:03
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МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) и добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в Мурманской области договорились о сотрудничестве, чтобы расширить каналы информирования, задействовать цифровые сервисы для повышения уровня безопасности жителей и оповещения о поисковых работах, сообщил ЦУР."Теперь сообщения о пропавших северянах, опубликованные в социальных сетях, будут направляться добровольческому поисково-спасательному отряду", - говорится в сообщении.Кроме того, специалисты ЦУР готовы анализировать комментарии под постами о наиболее резонансных случаях пропажи людей, в первую очередь – детей и пожилых. Взаимодействие волонтеров и ЦУР налажено уже в нескольких регионах России."В Заполярье очень активно ведется поисковая работа, в любое время суток волонтеры готовы прийти на помощь людям, попавшим в беду. И мы хотели бы им помочь в таком важном сегменте их работы, как оперативный обмен информацией. Это тот самый случай, когда на счету могут быть часы и даже минуты", – отметил руководитель Центра управления Мурманской области Алексей Медведев.По словам куратора добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Мурманской области Татьяны Филипповой, в регионе большинство людей пропадает в городской среде – около 70% поисков ведется в населенных пунктах. При этом, когда речь идет о потерявшихся детях или дезориентированных взрослых, решающую роль имеет именно быстрое оповещение населения о пропаже."Это бывают пожилые люди с проблемами с памятью, тяжелым состоянием здоровья, а также маленькие дети, которые должны быть найдены очень быстро. Городская среда для них является не менее опасной, чем природа. Зачастую нам необходимо оперативно распространить информацию о поисках. И мы очень рады, что к нашей работе подключился Центр управления регионом", - сказала Филиппова.
https://ria.ru/20210913/teriberka-1749824994.html
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общество, мурманская область, россия
Мурманский ЦУР и отряд "ЛизаАлерт" объединят усилия в поиске людей
Мурманский ЦУР и отряд "ЛизаАлерт" объединят усилия в поиске людей
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости.
Центр управления регионом (ЦУР) и добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в Мурманской области
договорились о сотрудничестве, чтобы расширить каналы информирования, задействовать цифровые сервисы для повышения уровня безопасности жителей и оповещения о поисковых работах, сообщил ЦУР.
"Теперь сообщения о пропавших северянах, опубликованные в социальных сетях, будут направляться добровольческому поисково-спасательному отряду", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты ЦУР готовы анализировать комментарии под постами о наиболее резонансных случаях пропажи людей, в первую очередь – детей и пожилых. Взаимодействие волонтеров и ЦУР налажено уже в нескольких регионах России
.
"В Заполярье очень активно ведется поисковая работа, в любое время суток волонтеры готовы прийти на помощь людям, попавшим в беду. И мы хотели бы им помочь в таком важном сегменте их работы, как оперативный обмен информацией. Это тот самый случай, когда на счету могут быть часы и даже минуты", – отметил руководитель Центра управления Мурманской области Алексей Медведев.
По словам куратора добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Мурманской области Татьяны Филипповой, в регионе большинство людей пропадает в городской среде – около 70% поисков ведется в населенных пунктах. При этом, когда речь идет о потерявшихся детях или дезориентированных взрослых, решающую роль имеет именно быстрое оповещение населения о пропаже.
"Это бывают пожилые люди с проблемами с памятью, тяжелым состоянием здоровья, а также маленькие дети, которые должны быть найдены очень быстро. Городская среда для них является не менее опасной, чем природа. Зачастую нам необходимо оперативно распространить информацию о поисках. И мы очень рады, что к нашей работе подключился Центр управления регионом", - сказала Филиппова.