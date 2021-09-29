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Краснодарский край
https://ria.ru/20210929/lesopark-1752386742.html
На Кубани утвердили создание лесопаркового зеленого пояса
На Кубани утвердили создание лесопаркового зеленого пояса - РИА Новости, 29.09.2021
На Кубани утвердили создание лесопаркового зеленого пояса
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на пленарном заседании в среду утвердили создание еще одного лесопаркового зеленого пояса города... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:24
2021-09-29T19:24
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на пленарном заседании в среду утвердили создание еще одного лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ, сообщает пресс-служба ЗСК.Уточняется, что проект разработан на основании материалов, представленных в ЗСК Общественной палатой Краснодарского края. "Участники проведенных палатой публичных слушаний поддержали создание лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ площадью 75,8 га за счет включения в его состав территорий земель лесного фонда и населенных пунктов", - говорится в сообщении.Как отметил председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко, первое постановление о создании лесопарковых зеленых поясов было принято в декабре 2017 года, через три месяца после начала работы 6 созыва. Тогда депутаты особо подчеркнули значимость данной деятельности для сохранения уникальной природы региона, которую предстоит продолжить."Кубань стремительно развивается, ежегодно принимает на жительство тысячи и тысячи новых граждан. И очень важно, чтобы по мере роста наших городов нам удалось сохранить их гармоничный зеленый облик. Нельзя, чтоб по мере застройки новые микрорайоны превращались в серую бетонную массу", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК."Все хотят жить в комфортном, экологически чистом и эстетически красивом месте. Усилия органов государственной и муниципальной власти края будут направлены на то, чтобы это было доступно жителям всех кубанских городов и крупных станиц", – добавил Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20210915/kuban-1750182774.html
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общество, экология, природа, краснодарский край, горячий ключ, россия
19:24 29.09.2021
 
На Кубани утвердили создание лесопаркового зеленого пояса

Депутаты ЗСК утвердили создание лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ

© РИА Новости / Мария МарикянЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Мария Марикян
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КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на пленарном заседании в среду утвердили создание еще одного лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ, сообщает пресс-служба ЗСК.
Уточняется, что проект разработан на основании материалов, представленных в ЗСК Общественной палатой Краснодарского края. "Участники проведенных палатой публичных слушаний поддержали создание лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ площадью 75,8 га за счет включения в его состав территорий земель лесного фонда и населенных пунктов", - говорится в сообщении.
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Как отметил председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко, первое постановление о создании лесопарковых зеленых поясов было принято в декабре 2017 года, через три месяца после начала работы 6 созыва. Тогда депутаты особо подчеркнули значимость данной деятельности для сохранения уникальной природы региона, которую предстоит продолжить.
"Кубань стремительно развивается, ежегодно принимает на жительство тысячи и тысячи новых граждан. И очень важно, чтобы по мере роста наших городов нам удалось сохранить их гармоничный зеленый облик. Нельзя, чтоб по мере застройки новые микрорайоны превращались в серую бетонную массу", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.
"Все хотят жить в комфортном, экологически чистом и эстетически красивом месте. Усилия органов государственной и муниципальной власти края будут направлены на то, чтобы это было доступно жителям всех кубанских городов и крупных станиц", – добавил Юрий Бурлачко.
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