https://ria.ru/20210929/kosovo-1752326595.html

Президент Сербии поблагодарил Россию за активную поддержку по Косово

Президент Сербии поблагодарил Россию за активную поддержку по Косово - РИА Новости, 29.09.2021

Президент Сербии поблагодарил Россию за активную поддержку по Косово

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко поблагодарил Россию за активную поддержку суверенитета и территориальной... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:03

2021-09-29T15:03

2021-09-29T15:03

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БЕЛГРАД, 29 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко поблагодарил Россию за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны на фоне обострения в Косово.Боцан-Харченко в минувшее воскресенье с военным атташе РФ генерал-майором Александром Зинченко, министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем и начальником Генштаба генералом Миланом Мойсиловичем посетили сербскую военную часть в режиме повышенной готовности в Рашке близ Косово."Посол Боцан-Харченко заявил, что Москва с большой обеспокоенностью наблюдает за ситуацией на севере Косово и Метохии. Он также указал, что ответственность за возникший кризис лежит на временных структурах в Приштине, которые нарушают и не выполняют ранее подписанные соглашения. Он отметил, что сербская сторона действует с величайшей ответственностью, тогда как Приштина не подает сигналов о поиске компромиссного решения", - сообщила администрация сербского лидера."Президент Вучич поблагодарил Российскую Федерацию за активную поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Сербии… Он сказал, что надеется в предстоящие месяцы снова иметь честь разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.Сербский лидер и посол России также обсудили подготовку к предстоящему заседанию межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и визиту сопредседателя комиссии вице-премьера РФ Юрия Борисова.Встреча Вучича и Боцан-Харченко состоялась на фоне обострения на севере Косово и Метохии. Власти самопровозглашенной республики Косово 20 сентября запретили въезд с сербскими автомобильными номерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держат блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурят военные на бронетехнике, на выходных район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29.

https://ria.ru/20210928/kosovo-1752057869.html

https://ria.ru/20210927/kosovo-1751926521.html

https://ria.ru/20210926/kosovo-1751891760.html

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