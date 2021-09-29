https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752277794.html

В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.09.2021

В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 430 – до 7 487 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:47

2021-09-29T11:47

2021-09-29T11:47

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 430 – до 7 487 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 430 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1933 (8,6%) без клинических проявлений", – говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 487 138 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,30%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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