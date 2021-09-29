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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752277794.html
В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.09.2021
В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 430 – до 7 487 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:47
2021-09-29T11:47
распространение коронавируса
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 430 – до 7 487 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 430 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1933 (8,6%) без клинических проявлений", – говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 487 138 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,30%.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 29.09.2021
 
В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники возле палаты реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 430 – до 7 487 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 430 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1933 (8,6%) без клинических проявлений", – говорится в сообщении.
За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 487 138 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,30%.
 
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