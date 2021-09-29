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В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.09.2021
В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 430 – до 7 487 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:47
2021-09-29T11:47
2021-09-29T11:47
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 22 430 – до 7 487 138, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 430 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1933 (8,6%) без клинических проявлений", – говорится в сообщении.За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 487 138 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,30%.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 22 430 новых случаев заражения коронавирусом