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Московская конференция по вопросу военных поставок Советскому Союзу (1941)

Московская конференция по вопросу военных поставок Советскому Союзу (1941) - РИА Новости, 29.09.2021

Московская конференция по вопросу военных поставок Советскому Союзу (1941)

Конференция представителей СССР, Великобритании и США по вопросу о военных поставках Советскому Союзу проходила в Москве с 29 сентября по 1 октября 1941 года. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T07:49

2021-09-29T07:49

2021-09-29T07:49

справки

сша

ссср

уинстон черчилль

великобритания

иосиф сталин (джугашвили)

франклин рузвельт

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Конференция представителей СССР, Великобритании и США по вопросу о военных поставках Советскому Союзу проходила в Москве с 29 сентября по 1 октября 1941 года. Нападение нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года привело к кардинальному изменению международной обстановки. Вечером того же дня премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, выступая по радио, подчеркнул, что, несмотря на неприятие им коммунистических идей, Великобритания готова оказать поддержку СССР в его борьбе с германской агрессией. Правительство Соединенных Штатов на момент начала войны СССР с Германией сохраняло нейтралитет и в первые июньские дни 1941 года не высказывало своего однозначного отношения к германской агрессии против Советского Союза.Положение стало меняться после визита в Москву 29 июля – 1 августа Гарри Гопкинса, личного представителя президента США и руководителя администрации ленд-лиза. 4 августа между СССР и США была достигнута договоренность о продлении до августа 1942 года торгового соглашения и оказании экономического содействия Советскому Союзу. Американская сторона выразила готовность "самым дружественным образом" рассматривать советские заказы на товары и материалы для нужд обороны СССР, выдавать "неограниченные лицензии" на экспорт в Советский Союз и благожелательно рассматривать предложения об использовании американских транспортных средств для доставки указанных товаров.На состоявшейся 9-12 августа у берегов Канады встрече президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля с участием высших военных чинов обеих стран Гопкинс доложил об итогах своей поездки в Москву. Лидеры США и Великобритании заявили о готовности оказывать СССР помощь необходимыми ему материалами и предложили провести трехстороннюю конференцию по этим вопросам.Предложения двух лидеров о проведении конференции были переданы председателю Совета народных комиссаров СССР Иосифу Сталину американским и английским послами в Москве 15 августа 1941 года. Сталин дал положительный ответ.27 сентября 1941 года специальный представитель президента США в Великобритании и СССР Уильям Аверелл Гарриман и представитель премьер-министра, министр военного снабжения Великобритании лорд Уильям Максуэлл Бивербрук прибыли в Архангельск, а уже на следующий день – 28 сентября – прилетели в Москву. В столице СССР их встречали первый заместитель наркома иностранных дел СССР Андрей Вышинский и представители американского и английского посольств.В этот же день главы американской и английской делегаций и послы этих стран в СССР встретились с Иосифом Сталиным. Гарриман передал Сталину личное послание президента Рузвельта, в котором в частности говорилось о твердой решимости США оказывать всю возможную материальную помощь, которая поможет одержать СССР победу над Гитлером. На встрече также присутствовали народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов и Максим Литвинов в статусе делегата-переводчика.Организаторы конференции также предоставили возможность делегатам посетить промышленные предприятия, госпитали и научные учреждения Москвы.29 сентября 1941 года Московская конференция начала работу. Советскую делегацию возглавлял нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. В работе конференции также принял участие Иосиф Сталин. Конференция проходила в здании народного комиссариата иностранных дел на Спиридоновской улице (в настоящее время – Дом приемов МИД России). Заседания продлились три дня.Результаты конференции были зафиксированы в протоколе, подписанном 1 октября. Союзники взяли на себя обязательства с 1 октября 1941 года по 30 июня 1942 года ежемесячно поставлять в СССР вооружение и военные материалы, нехватка которых в условиях отступления советских войск и эвакуации предприятий из прифронтовой зоны могла привести к тяжелым последствиям для всех стран антигитлировской коалиции. Поставки предусматривались Соединенными Штатами на основе закона о ленд-лизе, а Англией – на основе соглашения о взаимных поставках, кредите и порядке платежей от 16 августа 1941 года.За определенный протоколом период США обязались поставить в СССР 85 тысяч грузовых автомашин. Также Советский Союз должен был получить от союзников 3,5 тысячи танков, 4,5 тысячи самолетов, две тысячи тонн алюминия, одну тысячу тонн броневых листов и т.д. Со своей стороны, СССР выразил готовность снабжать Англию и США сырьем для военного производства, в котором они испытывали нужду.Подписание Московского протокола было поддержано народами США и Великобритании, стремившимися к скорейшему достижению победы над фашистским блоком. В США, Англии, Канаде и других странах прошли массовые митинги в поддержку СССР, начали создаваться общественные организации, объединившие антифашистов разных государств. В Советский Союз стали поступать тысячи тонн медикаментов, теплых вещей, продовольствия, подарков от простых граждан этих стран.Московская конференция 1941 года явилась крупным успехом на пути укрепления антифашистской коалиции. Она сыграла важную роль в мобилизации ресурсов СССР, США и Великобритании для разгрома агрессивного блока и ускорила принятие американским правительством решения о распространении на СССР закона о ленд-лизе (7 ноября 1941 года).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

сша

ссср

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, сша, ссср, уинстон черчилль, великобритания, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт