https://ria.ru/20210929/izobreteniya-1752300717.html

Названы десять лучших российских изобретений XXI века

Названы десять лучших российских изобретений XXI века - РИА Новости, 29.09.2021

Названы десять лучших российских изобретений XXI века

Роспатент подвел итоги первых двух десятилетий XXI века и выбрал десять лучших изобретений России, шесть из них — медицинские, при этом вакцин в списке нет... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:18

2021-09-29T13:18

2021-09-29T17:31

наука

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

открытия - риа наука

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Роспатент подвел итоги первых двух десятилетий XXI века и выбрал десять лучших изобретений России, шесть из них — медицинские, при этом вакцин в списке нет. Церемония награждения состоялась в среду в Москве.Как рассказали РИА Новости в ведомстве, онлайн-голосование проходило с 29 апреля по 1 июня 2021 года. Были представлены 138 запатентованных изобретений. Это перспективные разработки, созданные в этом веке учеными из российских университетов, лабораторий и научно-исследовательских центров.В определении победителей приняли участие более 17 тысяч ученых, экспертов, патентоведов, изобретателей, рационализаторов и заинтересованных лиц со всей страны.В список лучших медицинских открытий попали:"Росатом" и Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики отметили за способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах, а специалистов из Башкирского государственного университета и ООО "Завод пластмассовых изделий "Альтернатива" — за биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена.Звание "лучшее изобретение XXI века" получил и "Сибур Холдинг" за "композицию концентрата и способ увеличения вязкости полимера". Замыкает десятку "малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь" Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.

https://ria.ru/20160621/1449528882.html

https://ria.ru/20210805/ekzoskelet-1744472570.html

https://ria.ru/20201018/plastik-1580261886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), открытия - риа наука, россия