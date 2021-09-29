13:18 29.09.2021 (обновлено: 17:31 29.09.2021)
Названы десять лучших российских изобретений XXI века
Роспатент назвал десять лучших российских изобретений XXI века
Как рассказали РИА Новости в ведомстве, онлайн-голосование проходило с 29 апреля по 1 июня 2021 года. Были представлены 138 запатентованных изобретений. Это перспективные разработки, созданные в этом веке учеными из российских университетов, лабораторий и научно-исследовательских центров.
В определении победителей приняли участие более 17 тысяч ученых, экспертов, патентоведов, изобретателей, рационализаторов и заинтересованных лиц со всей страны.
В список лучших медицинских открытий попали:
- —3Д-матриксная структура для доставки лекарственных препаратов, разработанная в МГУ имени М. В. Ломоносова;
- —"липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза" Минпромторга и ООО "Фармсинтез" с группой из семи авторов;
- —протез митрального клапана сердца Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева;
- —магнитно-резонансный томограф для обследования конечностей, созданный Александром Мишкинисом из ООО "С. П. Гелпик";
- —аппарат помощи при ходьбе с системой определения желательных параметров шага в среде с препятствиями ООО "ЭкзоАтлет";
- —способ получения композиции для бор-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей Международного научно-исследовательского центра инновационных технологий, Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН и Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН.
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"Росатом" и Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики отметили за способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах, а специалистов из Башкирского государственного университета и ООО "Завод пластмассовых изделий "Альтернатива" — за биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена.
Звание "лучшее изобретение XXI века" получил и "Сибур Холдинг" за "композицию концентрата и способ увеличения вязкости полимера". Замыкает десятку "малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь" Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.
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