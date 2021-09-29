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Наука
https://ria.ru/20210929/izobreteniya-1752300717.html
Названы десять лучших российских изобретений XXI века
Названы десять лучших российских изобретений XXI века - РИА Новости, 29.09.2021
Названы десять лучших российских изобретений XXI века
Роспатент подвел итоги первых двух десятилетий XXI века и выбрал десять лучших изобретений России, шесть из них — медицинские, при этом вакцин в списке нет... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:18
2021-09-29T17:31
наука
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Роспатент подвел итоги первых двух десятилетий XXI века и выбрал десять лучших изобретений России, шесть из них — медицинские, при этом вакцин в списке нет. Церемония награждения состоялась в среду в Москве.Как рассказали РИА Новости в ведомстве, онлайн-голосование проходило с 29 апреля по 1 июня 2021 года. Были представлены 138 запатентованных изобретений. Это перспективные разработки, созданные в этом веке учеными из российских университетов, лабораторий и научно-исследовательских центров.В определении победителей приняли участие более 17 тысяч ученых, экспертов, патентоведов, изобретателей, рационализаторов и заинтересованных лиц со всей страны.В список лучших медицинских открытий попали:"Росатом" и Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики отметили за способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах, а специалистов из Башкирского государственного университета и ООО "Завод пластмассовых изделий "Альтернатива" — за биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена.Звание "лучшее изобретение XXI века" получил и "Сибур Холдинг" за "композицию концентрата и способ увеличения вязкости полимера". Замыкает десятку "малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь" Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), открытия - риа наука, россия
13:18 29.09.2021 (обновлено: 17:31 29.09.2021)
 
Названы десять лучших российских изобретений XXI века

Роспатент назвал десять лучших российских изобретений XXI века

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Fotolia / Hoda Bogdan
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Роспатент подвел итоги первых двух десятилетий XXI века и выбрал десять лучших изобретений России, шесть из них — медицинские, при этом вакцин в списке нет. Церемония награждения состоялась в среду в Москве.
Как рассказали РИА Новости в ведомстве, онлайн-голосование проходило с 29 апреля по 1 июня 2021 года. Были представлены 138 запатентованных изобретений. Это перспективные разработки, созданные в этом веке учеными из российских университетов, лабораторий и научно-исследовательских центров.
Строение нейрона головного мозга - РИА Новости, 1920, 21.06.2016
21 июня 2016, 18:46Наука
Российские медики создали препарат для лечения рассеянного склерозаСуществующие методы лечения рассеянного склероза подавляют иммунную систему пациента и делают его уязвимым для инфекций. Новая вакцина не обладает подобными побочными эффектами.
В определении победителей приняли участие более 17 тысяч ученых, экспертов, патентоведов, изобретателей, рационализаторов и заинтересованных лиц со всей страны.
В список лучших медицинских открытий попали:
  • 3Д-матриксная структура для доставки лекарственных препаратов, разработанная в МГУ имени М. В. Ломоносова;
  • "липосомы, содержащие олигопептиды-фрагменты основного белка миелина, фармацевтическая композиция и способ лечения рассеянного склероза" Минпромторга и ООО "Фармсинтез" с группой из семи авторов;
  • протез митрального клапана сердца Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева;
  • магнитно-резонансный томограф для обследования конечностей, созданный Александром Мишкинисом из ООО "С. П. Гелпик";
  • аппарат помощи при ходьбе с системой определения желательных параметров шага в среде с препятствиями ООО "ЭкзоАтлет";
  • способ получения композиции для бор-нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей Международного научно-исследовательского центра инновационных технологий, Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН и Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН.
Экзоскелет для социальной адаптации и медицинской реабилитации Exoatlet на выставке в рамках Московского международного форума Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 11:38
Российская компания начнет продавать экзоскелеты в США
"Росатом" и Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики отметили за способ когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных лазерах, а специалистов из Башкирского государственного университета и ООО "Завод пластмассовых изделий "Альтернатива" — за биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена.
Звание "лучшее изобретение XXI века" получил и "Сибур Холдинг" за "композицию концентрата и способ увеличения вязкости полимера". Замыкает десятку "малоактивируемая жаропрочная радиационностойкая сталь" Высокотехнологического НИИ неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара.
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись? - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября 2020, 08:00
Битва за будущее страны: пластиковый мусор становится ценным ископаемым
 
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