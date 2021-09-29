https://ria.ru/20210929/inoagenty-1752370672.html
"ОВД-Инфо"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
"ОВД-Инфо"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов - РИА Новости, 29.09.2021
"ОВД-Инфо"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
Министерство юстиции включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, медиапроект "ОВД-Инфо"*. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:02
2021-09-29T18:02
2021-09-29T19:07
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
принятие закона о сми-иноагентах
россия
иноагенты
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, медиапроект "ОВД-Инфо"*.В список также внесли автономную некоммерческую организацию "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и ивановскую областную общественную организацию "Центр гендерных исследований".В пресс-релизе отметили, что это сделано во исполнение требований законодательства.* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210915/zapros-1750209234.html
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах, россия, иноагенты
18:02 29.09.2021 (обновлено: 19:07 29.09.2021)
"ОВД-Инфо"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов
Минюст включил медиапроект "ОВД-Инфо"* в реестр незарегистрированных иноагентов