https://ria.ru/20210929/inoagenty-1752370672.html

"ОВД-Инфо"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов

"ОВД-Инфо"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов - РИА Новости, 29.09.2021

"ОВД-Инфо"* включили в реестр незарегистрированных иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, медиапроект "ОВД-Инфо"*. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:02

2021-09-29T18:02

2021-09-29T19:07

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

принятие закона о сми-иноагентах

россия

иноагенты

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, медиапроект "ОВД-Инфо"*.В список также внесли автономную некоммерческую организацию "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и ивановскую областную общественную организацию "Центр гендерных исследований".В пресс-релизе отметили, что это сделано во исполнение требований законодательства.* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210915/zapros-1750209234.html

россия

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2021

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах, россия, иноагенты