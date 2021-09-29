https://ria.ru/20210929/gruzovik-1752304184.html

В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку

В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку - РИА Новости, 29.09.2021

В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку

Водитель грузовика в Свердловской области задавил насмерть 1,5-годовалую девочку, которая залезла под заднее колесо машины, сообщает в среду управление ГИБДД по РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:33

2021-09-29T13:33

2021-09-29T14:38

происшествия

березовский район

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Водитель грузовика в Свердловской области задавил насмерть 1,5-годовалую девочку, которая залезла под заднее колесо машины, сообщает в среду управление ГИБДД по региону."Водитель грузового фургона ЗИЛ при начале движения от обочины допустил наезд на малолетнего пешехода, который залез под заднее правое колесо автомашины с правой стороны, в результате ДТП погибла полуторагодовалая девочка", - говорится в сообщении.Сотрудниками ГИБДД установлено, что инцидент произошел во вторник около 18.00 (16.00 мск) в поселке Кедровка Березовского района по улице Трудовая, 4. Мать погибшей девочки пояснила, что в момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым находилась на улице возле дома, за ребенком женщина не следила.Сожитель матери остановил проезжающую мимо машину ЗИЛ, чтобы занять денег, в этот момент ребенок побежал к дороге. По предварительным данным, девочка залезла под заднее правое колесо автомашины. После разговора водитель начал движение, не заметив ребенка. Мать вызвала скорую помощь, которая по прибытию констатировала смерть девочки.Установлено, что у водителя имеется стаж управления транспортным средством 22 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался четыре раза. На момент ДТП он был трезв.По данным ГИБДД, мать погибшего ребенка, женщина 1998 года рождения, состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Туринскому району как родитель, употребляющий спиртные напитки не создающий условия для благоприятного проживания дочери. Помимо этого, семья поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".В отношении женщины назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточняет госавтоинспекция.

https://ria.ru/20210924/sochi-1751568142.html

https://ria.ru/20210826/rebenok-1747384217.html

https://ria.ru/20210809/rebenok-1745002146.html

березовский район

свердловская область

россия

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происшествия, березовский район, свердловская область, россия