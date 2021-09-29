Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/gruzovik-1752304184.html
В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку
В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку - РИА Новости, 29.09.2021
В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку
Водитель грузовика в Свердловской области задавил насмерть 1,5-годовалую девочку, которая залезла под заднее колесо машины, сообщает в среду управление ГИБДД по РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:33
2021-09-29T14:38
происшествия
березовский район
свердловская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752316948_0:200:1600:1100_1920x0_80_0_0_dbfd0bb24040ebc7d3854b590cdfa77c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Водитель грузовика в Свердловской области задавил насмерть 1,5-годовалую девочку, которая залезла под заднее колесо машины, сообщает в среду управление ГИБДД по региону."Водитель грузового фургона ЗИЛ при начале движения от обочины допустил наезд на малолетнего пешехода, который залез под заднее правое колесо автомашины с правой стороны, в результате ДТП погибла полуторагодовалая девочка", - говорится в сообщении.Сотрудниками ГИБДД установлено, что инцидент произошел во вторник около 18.00 (16.00 мск) в поселке Кедровка Березовского района по улице Трудовая, 4. Мать погибшей девочки пояснила, что в момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым находилась на улице возле дома, за ребенком женщина не следила.Сожитель матери остановил проезжающую мимо машину ЗИЛ, чтобы занять денег, в этот момент ребенок побежал к дороге. По предварительным данным, девочка залезла под заднее правое колесо автомашины. После разговора водитель начал движение, не заметив ребенка. Мать вызвала скорую помощь, которая по прибытию констатировала смерть девочки.Установлено, что у водителя имеется стаж управления транспортным средством 22 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался четыре раза. На момент ДТП он был трезв.По данным ГИБДД, мать погибшего ребенка, женщина 1998 года рождения, состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Туринскому району как родитель, употребляющий спиртные напитки не создающий условия для благоприятного проживания дочери. Помимо этого, семья поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".В отношении женщины назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточняет госавтоинспекция.
https://ria.ru/20210924/sochi-1751568142.html
https://ria.ru/20210826/rebenok-1747384217.html
https://ria.ru/20210809/rebenok-1745002146.html
березовский район
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752316948_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_11c5d5fd813ec672c7cd29e91f6b7466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, березовский район, свердловская область, россия
13:33 29.09.2021 (обновлено: 14:38 29.09.2021)
 
В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку

В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалую девочку, залезшую под колесо

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиПолуторагодовалая девочка погибла в результате наезда грузовика в свердловском поселке Кедровка
Полуторагодовалая девочка погибла в результате наезда грузовика в свердловском поселке Кедровка - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Водитель грузовика в Свердловской области задавил насмерть 1,5-годовалую девочку, которая залезла под заднее колесо машины, сообщает в среду управление ГИБДД по региону.
"Водитель грузового фургона ЗИЛ при начале движения от обочины допустил наезд на малолетнего пешехода, который залез под заднее правое колесо автомашины с правой стороны, в результате ДТП погибла полуторагодовалая девочка", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 09:51
В Сочи машина задавила двухлетнюю девочку
Сотрудниками ГИБДД установлено, что инцидент произошел во вторник около 18.00 (16.00 мск) в поселке Кедровка Березовского района по улице Трудовая, 4. Мать погибшей девочки пояснила, что в момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым находилась на улице возле дома, за ребенком женщина не следила.
Сожитель матери остановил проезжающую мимо машину ЗИЛ, чтобы занять денег, в этот момент ребенок побежал к дороге. По предварительным данным, девочка залезла под заднее правое колесо автомашины. После разговора водитель начал движение, не заметив ребенка. Мать вызвала скорую помощь, которая по прибытию констатировала смерть девочки.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 17:10
В Новосибирской области косивший траву трактор насмерть задавил ребенка
Установлено, что у водителя имеется стаж управления транспортным средством 22 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался четыре раза. На момент ДТП он был трезв.
По данным ГИБДД, мать погибшего ребенка, женщина 1998 года рождения, состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Туринскому району как родитель, употребляющий спиртные напитки не создающий условия для благоприятного проживания дочери. Помимо этого, семья поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
В отношении женщины назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточняет госавтоинспекция.
Пляж в Воронеже, где был совершен наезд на 10-месячного ребенка - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 10:43
В Воронеже водитель задавил младенца на пляже
 
ПроисшествияБерезовский районСвердловская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния