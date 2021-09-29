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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/ges2-1752323539.html
Названа дата открытия Дома культуры "ГЭС-2" в Москве
Названа дата открытия Дома культуры "ГЭС-2" в Москве - РИА Новости, 29.09.2021
Названа дата открытия Дома культуры "ГЭС-2" в Москве
Дом культуры "ГЭС-2" откроется 4 декабря в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной, он станет постоянной площадкой Фонда V–A–C, сообщила... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:08
2021-09-29T17:05
культура
музеи
выставки
новости культуры
дом культуры "гэс-2"
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дом культуры "ГЭС-2" откроется 4 декабря в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной, он станет постоянной площадкой Фонда V–A–C, сообщила пресс-служба фонда."Дом культуры "ГЭС-2", постоянная площадка фонда V–A–C, начнет работу 4 декабря 2021 года в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной. Институция нового формата станет частью городского пространства", - говорится в сообщении пресс-службы."ГЭС-2" откроется сезоном "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. Ключевым проектом станет продолжительный перформанс "Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона". "Благодаря перформансу зрители отправятся в прошлое — в зарождающуюся Россию 1990-х, чтобы понять, какие образы, ценности и идеи, возникшие тогда, актуальны до сих пор", - пояснили в пресс-службе.Одновременно в "ГЭС-2" будет разворачиваться художественный проект "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях", названный по строчке из песни "Карнавала.нет" группы "Мумий Тролль" Проект представит новые произведения российских художников, которые обращаются к карнавальной культуре.Еще одна выставка сезона - "В Москву! В Москву! В Москву!". В ней Кьяртанссон выстраивает диалог между своими работами и произведениями других авторов, подчеркнули в пресс-службе.Ранее у будущего Дома культуры "ГЭС-2" была установлена скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках. Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.
https://ria.ru/20210914/chetverka-1750047259.html
https://ria.ru/20210910/iskusstvo-1749403013.html
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музеи, выставки, новости культуры, дом культуры "гэс-2"
15:08 29.09.2021 (обновлено: 17:05 29.09.2021)
 
Названа дата открытия Дома культуры "ГЭС-2" в Москве

Дом культуры "ГЭС-2" откроется в Москве 4 декабря

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на историческое здание ГЭС-2 в Москве
Вид на историческое здание ГЭС-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дом культуры "ГЭС-2" откроется 4 декабря в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной, он станет постоянной площадкой Фонда V–A–C, сообщила пресс-служба фонда.
"Дом культуры "ГЭС-2", постоянная площадка фонда V–A–C, начнет работу 4 декабря 2021 года в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной. Институция нового формата станет частью городского пространства", - говорится в сообщении пресс-службы.
"ГЭС-2" откроется сезоном "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. Ключевым проектом станет продолжительный перформанс "Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона". "Благодаря перформансу зрители отправятся в прошлое — в зарождающуюся Россию 1990-х, чтобы понять, какие образы, ценности и идеи, возникшие тогда, актуальны до сих пор", - пояснили в пресс-службе.
Одновременно в "ГЭС-2" будет разворачиваться художественный проект "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях", названный по строчке из песни "Карнавала.нет" группы "Мумий Тролль" Проект представит новые произведения российских художников, которые обращаются к карнавальной культуре.
Здание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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Еще одна выставка сезона - "В Москву! В Москву! В Москву!". В ней Кьяртанссон выстраивает диалог между своими работами и произведениями других авторов, подчеркнули в пресс-службе.
Ранее у будущего Дома культуры "ГЭС-2" была установлена скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура "Большая глина №4" в центре Москвы
Скульптура Большая глина №4 в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура "Большая глина №4" в центре Москвы
Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.
Игорь Шелковский. Арт-объект Ваза с цветами
10 сентября, 08:00Культура
Еще одна "Глина раздора"? На улицах Москвы — снова современное искусство
 
КультураМузеиВыставкиНовости культурыДом культуры "ГЭС-2"
 
 
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