https://ria.ru/20210929/ges2-1752323539.html

Названа дата открытия Дома культуры "ГЭС-2" в Москве

Названа дата открытия Дома культуры "ГЭС-2" в Москве - РИА Новости, 29.09.2021

Названа дата открытия Дома культуры "ГЭС-2" в Москве

Дом культуры "ГЭС-2" откроется 4 декабря в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной, он станет постоянной площадкой Фонда V–A–C, сообщила... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:08

2021-09-29T15:08

2021-09-29T17:05

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дом культуры "гэс-2"

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дом культуры "ГЭС-2" откроется 4 декабря в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной, он станет постоянной площадкой Фонда V–A–C, сообщила пресс-служба фонда."Дом культуры "ГЭС-2", постоянная площадка фонда V–A–C, начнет работу 4 декабря 2021 года в здании бывшей московской электростанции на Болотной набережной. Институция нового формата станет частью городского пространства", - говорится в сообщении пресс-службы."ГЭС-2" откроется сезоном "Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?", который продлится до 13 марта 2022 года. Ключевым проектом станет продолжительный перформанс "Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона". "Благодаря перформансу зрители отправятся в прошлое — в зарождающуюся Россию 1990-х, чтобы понять, какие образы, ценности и идеи, возникшие тогда, актуальны до сих пор", - пояснили в пресс-службе.Одновременно в "ГЭС-2" будет разворачиваться художественный проект "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях", названный по строчке из песни "Карнавала.нет" группы "Мумий Тролль" Проект представит новые произведения российских художников, которые обращаются к карнавальной культуре.Еще одна выставка сезона - "В Москву! В Москву! В Москву!". В ней Кьяртанссон выстраивает диалог между своими работами и произведениями других авторов, подчеркнули в пресс-службе.Ранее у будущего Дома культуры "ГЭС-2" была установлена скульптура "Большая глина №4" Урса Фишера, представляющая собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию – копию комка глины, который автор разминал в руках. Как сообщалось в Instagram дома культуры, в последний раз произведение выставлялось во Флоренции на площади Синьории в 2017 году, оно олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг. При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.

https://ria.ru/20210914/chetverka-1750047259.html

https://ria.ru/20210910/iskusstvo-1749403013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, выставки, новости культуры, дом культуры "гэс-2"