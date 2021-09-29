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В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож
В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож - РИА Новости, 29.09.2021
В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож
Школьник принес в гимназию №70 Екатеринбурга кухонный нож, по факту инцидента приняты меры, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Надежда... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:45
2021-09-29T15:35
происшествия
образование
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Школьник принес в гимназию №70 Екатеринбурга кухонный нож, по факту инцидента приняты меры, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Надежда Миногина."Мальчик нож не демонстрировал. Он его просто принес, и случайно его увидел одноклассник. Сейчас ведутся мероприятия по выяснению мотивов мальчика", - сказала директор.Она подчеркнула, что от таких ситуаций не застраховано ни одно образовательное учреждение. "К сожалению, это случается. И, конечно, требуется незамедлительная реакция со стороны администрации образовательного учреждения. Случай, который произошел в нашем учреждении, недопустим. Но это случилось, и администрация школы действовала в рамках необходимых алгоритмов в соответствии с федеральным законом", - подчеркнула Миногина.По ее словам, руководство школы известило об этом случае все субъекты профилактики – департамент образования, отдел полиции, прокуратуру."Информация отправлена оперативно. Дальше образовательное учреждение действует в рамках алгоритма по принятию необходимых мер. Эта работа проводится с родителями, с ребенком. Классным руководителем была проведена воспитательная работа с классом с четким разъяснением недопустимости таких ситуаций", - заключила директор.
https://ria.ru/20210316/nozh-1601532368.html
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происшествия, образование, екатеринбург
14:45 29.09.2021 (обновлено: 15:35 29.09.2021)
 
В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож

В Екатеринбурге школьник принес в гимназию кухонный нож

© Depositphotos / saiko3pПлотина Городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге
Плотина Городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / saiko3p
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Школьник принес в гимназию №70 Екатеринбурга кухонный нож, по факту инцидента приняты меры, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Надежда Миногина.
"Мальчик нож не демонстрировал. Он его просто принес, и случайно его увидел одноклассник. Сейчас ведутся мероприятия по выяснению мотивов мальчика", - сказала директор.
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Она подчеркнула, что от таких ситуаций не застраховано ни одно образовательное учреждение. "К сожалению, это случается. И, конечно, требуется незамедлительная реакция со стороны администрации образовательного учреждения. Случай, который произошел в нашем учреждении, недопустим. Но это случилось, и администрация школы действовала в рамках необходимых алгоритмов в соответствии с федеральным законом", - подчеркнула Миногина.
По ее словам, руководство школы известило об этом случае все субъекты профилактики – департамент образования, отдел полиции, прокуратуру.
"Информация отправлена оперативно. Дальше образовательное учреждение действует в рамках алгоритма по принятию необходимых мер. Эта работа проводится с родителями, с ребенком. Классным руководителем была проведена воспитательная работа с классом с четким разъяснением недопустимости таких ситуаций", - заключила директор.
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