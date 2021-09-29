https://ria.ru/20210929/ekaterinburg-1752320827.html
В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож
В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож - РИА Новости, 29.09.2021
В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож
Школьник принес в гимназию №70 Екатеринбурга кухонный нож, по факту инцидента приняты меры, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Надежда... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:45
2021-09-29T14:45
2021-09-29T15:35
происшествия
образование
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Школьник принес в гимназию №70 Екатеринбурга кухонный нож, по факту инцидента приняты меры, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Надежда Миногина."Мальчик нож не демонстрировал. Он его просто принес, и случайно его увидел одноклассник. Сейчас ведутся мероприятия по выяснению мотивов мальчика", - сказала директор.Она подчеркнула, что от таких ситуаций не застраховано ни одно образовательное учреждение. "К сожалению, это случается. И, конечно, требуется незамедлительная реакция со стороны администрации образовательного учреждения. Случай, который произошел в нашем учреждении, недопустим. Но это случилось, и администрация школы действовала в рамках необходимых алгоритмов в соответствии с федеральным законом", - подчеркнула Миногина.По ее словам, руководство школы известило об этом случае все субъекты профилактики – департамент образования, отдел полиции, прокуратуру."Информация отправлена оперативно. Дальше образовательное учреждение действует в рамках алгоритма по принятию необходимых мер. Эта работа проводится с родителями, с ребенком. Классным руководителем была проведена воспитательная работа с классом с четким разъяснением недопустимости таких ситуаций", - заключила директор.
https://ria.ru/20210316/nozh-1601532368.html
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происшествия, образование, екатеринбург
14:45 29.09.2021 (обновлено: 15:35 29.09.2021)
В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож
В Екатеринбурге школьник принес в гимназию кухонный нож
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости.
Школьник принес в гимназию №70 Екатеринбурга
кухонный нож, по факту инцидента приняты меры, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Надежда Миногина.
"Мальчик нож не демонстрировал. Он его просто принес, и случайно его увидел одноклассник. Сейчас ведутся мероприятия по выяснению мотивов мальчика", - сказала директор.
Она подчеркнула, что от таких ситуаций не застраховано ни одно образовательное учреждение. "К сожалению, это случается. И, конечно, требуется незамедлительная реакция со стороны администрации образовательного учреждения. Случай, который произошел в нашем учреждении, недопустим. Но это случилось, и администрация школы действовала в рамках необходимых алгоритмов в соответствии с федеральным законом", - подчеркнула Миногина.
По ее словам, руководство школы известило об этом случае все субъекты профилактики – департамент образования, отдел полиции, прокуратуру.
"Информация отправлена оперативно. Дальше образовательное учреждение действует в рамках алгоритма по принятию необходимых мер. Эта работа проводится с родителями, с ребенком. Классным руководителем была проведена воспитательная работа с классом с четким разъяснением недопустимости таких ситуаций", - заключила директор.