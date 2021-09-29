https://ria.ru/20210929/ekaterinburg-1752320827.html

В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож

В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож - РИА Новости, 29.09.2021

В Екатеринбурге школьник принес на уроки кухонный нож

Школьник принес в гимназию №70 Екатеринбурга кухонный нож, по факту инцидента приняты меры, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Надежда... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:45

2021-09-29T14:45

2021-09-29T15:35

происшествия

образование

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Школьник принес в гимназию №70 Екатеринбурга кухонный нож, по факту инцидента приняты меры, сообщила РИА Новости директор образовательного учреждения Надежда Миногина."Мальчик нож не демонстрировал. Он его просто принес, и случайно его увидел одноклассник. Сейчас ведутся мероприятия по выяснению мотивов мальчика", - сказала директор.Она подчеркнула, что от таких ситуаций не застраховано ни одно образовательное учреждение. "К сожалению, это случается. И, конечно, требуется незамедлительная реакция со стороны администрации образовательного учреждения. Случай, который произошел в нашем учреждении, недопустим. Но это случилось, и администрация школы действовала в рамках необходимых алгоритмов в соответствии с федеральным законом", - подчеркнула Миногина.По ее словам, руководство школы известило об этом случае все субъекты профилактики – департамент образования, отдел полиции, прокуратуру."Информация отправлена оперативно. Дальше образовательное учреждение действует в рамках алгоритма по принятию необходимых мер. Эта работа проводится с родителями, с ребенком. Классным руководителем была проведена воспитательная работа с классом с четким разъяснением недопустимости таких ситуаций", - заключила директор.

https://ria.ru/20210316/nozh-1601532368.html

https://ria.ru/20210921/porezy-1751138242.html

екатеринбург

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происшествия, образование, екатеринбург