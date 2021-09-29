https://ria.ru/20210929/dzhabarov-1752252682.html
Джабаров представит Еврейскую автономную область в Совете Федерации
Джабаров представит Еврейскую автономную область в Совете Федерации - РИА Новости, 29.09.2021
Джабаров представит Еврейскую автономную область в Совете Федерации
Владимир Джабаров наделён полномочиями сенатора от Еврейской автономной области (ЕАО), за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали депутаты Заксобрания РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:55
2021-09-29T08:55
2021-09-29T08:55
политика
еврейская автономная область
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
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ХАБАРОВСК, 29 сен - РИА Новости. Владимир Джабаров наделён полномочиями сенатора от Еврейской автономной области (ЕАО), за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали депутаты Заксобрания автономии, сообщили РИА Новости в ведомстве.Джабаров родился в 1952 году, был депутатом Заксобрания ЕАО пятого и шестого созывов на непостоянной основе. В 2009 году был избран в Совет Федерации РФ как представитель от ЗС ЕАО, а затем дважды, после переизбрания в ЗС ЕАО в 2011 и 2016 годах, вновь наделялся полномочиями сенатора по решению местных депутатов.Сейчас Джабаров - первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, член комиссии по взаимодействию со счётной палатой РФ, член комитета по делам СНГ. Кроме того Джабаров входит в состав комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики.
https://ria.ru/20210929/narusova-1752250769.html
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политика, еврейская автономная область, совет федерации рф, владимир джабаров, россия
Джабаров представит Еврейскую автономную область в Совете Федерации
Заксобрание ЕАО наделило Джабарова полномочиями члена Совета Федерации от региона