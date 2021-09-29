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На Садовом кольце загорелся автомобиль
На Садовом кольце загорелся автомобиль - РИА Новости, 29.09.2021
На Садовом кольце загорелся автомобиль
Движение по Садовому кольцу через Октябрьский тоннель перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:38
2021-09-29T20:38
2021-09-29T21:11
происшествия
россия
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Движение по Садовому кольцу через Октябрьский тоннель перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне Октябрьского тоннеля Садового кольца загорелся автомобиль. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы. Движение по Садовому кольцу через тоннель полностью перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении.Движение по Садовому кольцу через Октябрьский тоннель полностью восстановили после возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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происшествия, россия, садовое кольцо (москва)
20:38 29.09.2021 (обновлено: 21:11 29.09.2021)
На Садовом кольце загорелся автомобиль
Движение по Садовому кольцу через Октябрьский тоннель перекрыто из-за горящего автомобиля