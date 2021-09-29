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На Садовом кольце загорелся автомобиль

На Садовом кольце загорелся автомобиль - РИА Новости, 29.09.2021

На Садовом кольце загорелся автомобиль

Движение по Садовому кольцу через Октябрьский тоннель перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T20:38

2021-09-29T20:38

2021-09-29T21:11

происшествия

россия

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Движение по Садовому кольцу через Октябрьский тоннель перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне Октябрьского тоннеля Садового кольца загорелся автомобиль. Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают оперативные службы. Движение по Садовому кольцу через тоннель полностью перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении.Движение по Садовому кольцу через Октябрьский тоннель полностью восстановили после возгорания автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

россия

садовое кольцо (москва)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, садовое кольцо (москва)