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Названы города, в которые россияне чаще всего ездят в командировки
Названы города, в которые россияне чаще всего ездят в командировки - РИА Новости, 29.09.2021
Названы города, в которые россияне чаще всего ездят в командировки
Эксперты выяснили, в какие города россияне чаще всего совершают деловые поездки и как за этот год изменился средний чек, сообщили в пресс-службе сервиса... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:32
2021-09-29T13:32
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, в какие города россияне чаще всего совершают деловые поездки и как за этот год изменился средний чек, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Согласно результатам исследования, наши соотечественники больше всего ездят в Москву (27,8 процента). На втором месте в рейтинге — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. Также в список вошли Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Новосибирск, Тюмень, Сочи и Красноярск.Средний чек по оформленным билетам для деловых поездок за год вырос на почти на 17% и составил 8 728 рублей. Увеличилась и длительность — до трех дней. Также россияне стали реже оформлять билеты за один-два дня до отъезда."Осенью 2020 года за такой срок бронировалось почти 62 процента билетов, а сейчас — около 50, — уточнили в пресс-службе. — Все больше проездных документов теперь оформляется не впритык к дате вылета или отъезда, а с запасом. В частности, в полтора раза выросла доля бронирований, которые осуществляют за 8-14 дней до поездки".При этом, по словам аналитиков, пандемия все еще остается сдерживающим фактором для восстановления сегмента бизнес-тревел."Из-за высоких показателей заболеваемости в разных регионах до последнего остается высокий процент неопределенности, в любой момент может заболеть один из участников деловой поездки, могут появиться новые ограничения", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210929/puteshestviya-1752177578.html
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санкт-петербург, екатеринбург, москва, новости - туризм, туту.ру, туризм
13:32 29.09.2021 (обновлено: 14:17 29.09.2021)
Названы города, в которые россияне чаще всего ездят в командировки
Опрос: самые популярные города для командировок – Москва, Петербург и Екатеринбург
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, в какие города россияне чаще всего совершают деловые поездки и как за этот год изменился средний чек, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Согласно результатам исследования, наши соотечественники больше всего ездят в Москву (27,8 процента). На втором месте в рейтинге — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. Также в список вошли Нижний Новгород, Краснодар, Казань, Новосибирск, Тюмень, Сочи и Красноярск.
Средний чек по оформленным билетам для деловых поездок за год вырос на почти на 17% и составил 8 728 рублей. Увеличилась и длительность — до трех дней. Также россияне стали реже оформлять билеты за один-два дня до отъезда.
"Осенью 2020 года за такой срок бронировалось почти 62 процента билетов, а сейчас — около 50, — уточнили в пресс-службе. — Все больше проездных документов теперь оформляется не впритык к дате вылета или отъезда, а с запасом. В частности, в полтора раза выросла доля бронирований, которые осуществляют за 8-14 дней до поездки".
При этом, по словам аналитиков, пандемия все еще остается сдерживающим фактором для восстановления сегмента бизнес-тревел.
"Из-за высоких показателей заболеваемости в разных регионах до последнего остается высокий процент неопределенности, в любой момент может заболеть один из участников деловой поездки, могут появиться новые ограничения", — добавили в пресс-службе.