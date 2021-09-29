Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210929/borschevik-1752345241.html
Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО
Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО - РИА Новости, 29.09.2021
Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО
Заместитель председателя правительства региона, министр экологии Подмосковья Андрей Разин сообщил, что с начала года в Московской области было выявлено более 7... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:27
2021-09-29T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752344977_0:77:3368:1972_1920x0_80_0_0_a8224d83dd50b28fe6e014a09105a9b7.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства региона, министр экологии Подмосковья Андрей Разин сообщил, что с начала года в Московской области было выявлено более 7 тысяч земельных участков с борщевиком. Жители частных владений получили за него штрафы на общую сумму 337,3 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360"."Административные комиссии рассмотрели уже 5 тысяч протоколов земельного контроля, по результатам которых вынесли штрафы", – добавил Разин.По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, именно на жителях этих земель лежит значительная ответственность в борьбе с сорняком.Адигамова добавила, что штрафы больше всего коснулись жителей Рузы. Далее по списку идут Можайск, Истра, Клин, Химки, Солнечногорск и Одинцово."Благодаря обращениям жителей земельный контроль смог дополнительно к плановым осмотрам охватить еще свыше 1,6 тысячи участков, на которые указали сами люди", — резюмировала министр.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752344977_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_f817c785ce479214ff7d2b2f906f8175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
16:27 29.09.2021
 

Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик Сосновского в Можайском районе Московской области
Борщевик Сосновского в Можайском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства региона, министр экологии Подмосковья Андрей Разин сообщил, что с начала года в Московской области было выявлено более 7 тысяч земельных участков с борщевиком. Жители частных владений получили за него штрафы на общую сумму 337,3 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
"Административные комиссии рассмотрели уже 5 тысяч протоколов земельного контроля, по результатам которых вынесли штрафы", – добавил Разин.
По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, именно на жителях этих земель лежит значительная ответственность в борьбе с сорняком.

"Это и правообладатели земель, которые могут противостоять сорняку у себя на участках, и неравнодушные жители, которые сообщают об очагах растения у себя в районе", — объяснила она.

Адигамова добавила, что штрафы больше всего коснулись жителей Рузы. Далее по списку идут Можайск, Истра, Клин, Химки, Солнечногорск и Одинцово.
"Благодаря обращениям жителей земельный контроль смог дополнительно к плановым осмотрам охватить еще свыше 1,6 тысячи участков, на которые указали сами люди", — резюмировала министр.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Источник сообщил об обысках у окружения вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Лента новостейМолния