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Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО
Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО - РИА Новости, 29.09.2021
Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО
Заместитель председателя правительства региона, министр экологии Подмосковья Андрей Разин сообщил, что с начала года в Московской области было выявлено более 7... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:27
2021-09-29T16:27
2021-09-29T16:27
новости подмосковья
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства региона, министр экологии Подмосковья Андрей Разин сообщил, что с начала года в Московской области было выявлено более 7 тысяч земельных участков с борщевиком. Жители частных владений получили за него штрафы на общую сумму 337,3 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360"."Административные комиссии рассмотрели уже 5 тысяч протоколов земельного контроля, по результатам которых вынесли штрафы", – добавил Разин.По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, именно на жителях этих земель лежит значительная ответственность в борьбе с сорняком.Адигамова добавила, что штрафы больше всего коснулись жителей Рузы. Далее по списку идут Можайск, Истра, Клин, Химки, Солнечногорск и Одинцово."Благодаря обращениям жителей земельный контроль смог дополнительно к плановым осмотрам охватить еще свыше 1,6 тысячи участков, на которые указали сами люди", — резюмировала министр.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Заместитель председателя правительства региона, министр экологии Подмосковья Андрей Разин сообщил, что с начала года в Московской области было выявлено более 7 тысяч земельных участков с борщевиком. Жители частных владений получили за него штрафы на общую сумму 337,3 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Административные комиссии рассмотрели уже 5 тысяч протоколов земельного контроля, по результатам которых вынесли штрафы", – добавил Разин.
По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, именно на жителях этих земель лежит значительная ответственность в борьбе с сорняком.
"Это и правообладатели земель, которые могут противостоять сорняку у себя на участках, и неравнодушные жители, которые сообщают об очагах растения у себя в районе", — объяснила она.
Адигамова добавила, что штрафы больше всего коснулись жителей Рузы. Далее по списку идут Можайск, Истра, Клин, Химки, Солнечногорск и Одинцово.
"Благодаря обращениям жителей земельный контроль смог дополнительно к плановым осмотрам охватить еще свыше 1,6 тысячи участков, на которые указали сами люди", — резюмировала министр.