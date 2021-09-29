https://ria.ru/20210929/borschevik-1752345241.html

Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО

Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО - РИА Новости, 29.09.2021

Штрафы за борщевик на сумму 337 млн рублей получили владельцы земель в МО

Заместитель председателя правительства региона, министр экологии Подмосковья Андрей Разин сообщил, что с начала года в Московской области было выявлено более 7... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:27

2021-09-29T16:27

2021-09-29T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства региона, министр экологии Подмосковья Андрей Разин сообщил, что с начала года в Московской области было выявлено более 7 тысяч земельных участков с борщевиком. Жители частных владений получили за него штрафы на общую сумму 337,3 миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал "360"."Административные комиссии рассмотрели уже 5 тысяч протоколов земельного контроля, по результатам которых вынесли штрафы", – добавил Разин.По словам министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой, именно на жителях этих земель лежит значительная ответственность в борьбе с сорняком.Адигамова добавила, что штрафы больше всего коснулись жителей Рузы. Далее по списку идут Можайск, Истра, Клин, Химки, Солнечногорск и Одинцово."Благодаря обращениям жителей земельный контроль смог дополнительно к плановым осмотрам охватить еще свыше 1,6 тысячи участков, на которые указали сами люди", — резюмировала министр.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)