https://ria.ru/20210929/bombometanie-1752273525.html
Морская авиация провела учебное бомбометание в Крыму
Морская авиация провела учебное бомбометание в Крыму - РИА Новости, 29.09.2021
Морская авиация провела учебное бомбометание в Крыму
Экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ выполнили практическое бомбометание на полигоне в Крыму, сообщил начальник отдела информационного... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:25
2021-09-29T11:25
2021-09-29T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ выполнили практическое бомбометание на полигоне в Крыму, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв."По замыслу учения самолёт-разведчик Су-24МР… обнаружил объекты условного противника в горной местности. Для уничтожения "противника" в небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ. Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника", - сообщил Рулев.В ходе учений летчики отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар.
https://ria.ru/20210928/samolet-1752205194.html
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безопасность, армия, авиация, вмф рф, республика крым, су-24, черноморский флот вмф россии, су-24м, су-30см, россия
Морская авиация провела учебное бомбометание в Крыму
Морская авиация Черноморского флота выполнила учебное бомбометание на полигоне в Крыму