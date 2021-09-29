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Морская авиация провела учебное бомбометание в Крыму
Морская авиация провела учебное бомбометание в Крыму - РИА Новости, 29.09.2021
Морская авиация провела учебное бомбометание в Крыму
Экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ выполнили практическое бомбометание на полигоне в Крыму, сообщил начальник отдела информационного... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:25
2021-09-29T11:25
безопасность
армия
авиация
вмф рф
республика крым
су-24
черноморский флот вмф россии
су-24м
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ выполнили практическое бомбометание на полигоне в Крыму, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв."По замыслу учения самолёт-разведчик Су-24МР… обнаружил объекты условного противника в горной местности. Для уничтожения "противника" в небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ. Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника", - сообщил Рулев.В ходе учений летчики отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар.
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безопасность, армия, авиация, вмф рф, республика крым, су-24, черноморский флот вмф россии, су-24м, су-30см, россия
11:25 29.09.2021
 
Морская авиация провела учебное бомбометание в Крыму

Морская авиация Черноморского флота выполнила учебное бомбометание на полигоне в Крыму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ выполнили практическое бомбометание на полигоне в Крыму, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.
"По замыслу учения самолёт-разведчик Су-24МР… обнаружил объекты условного противника в горной местности. Для уничтожения "противника" в небо поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ. Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника", - сообщил Рулев.
В ходе учений летчики отработали нормативы по экстренному вылету с аэродрома базирования и выполнили элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны условного противника на различных высотах как одиночно, так в составе пар.
Вид на самолет-разведчик RC-135 ВВС США с борта истребителя Су-27, который перехватил два американских самолета над Черном морем - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 17:53
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БезопасностьАрмияАвиацияВМФ РФРеспублика КрымСу-24Черноморский флот ВМФ РоссииСу-24МСу-30СМРоссия
 
 
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