https://ria.ru/20210929/blokirovka-1752253700.html

В Белоруссии заблокировали доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси"

В Белоруссии заблокировали доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" - РИА Новости, 29.09.2021

В Белоруссии заблокировали доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси"

Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" заблокирован на основании решения министерства информации, говорится в сообщении интернет-оператора при попытке РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:12

2021-09-29T09:12

2021-09-29T12:11

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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" заблокирован на основании решения министерства информации, говорится в сообщении интернет-оператора при попытке открыть сайт."Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - отмечается в сообщении, которое выдает крупнейший интернет-провайдер страны "Белтелеком".Также сайт не открывается и через мобильный интернет крупнейших сотовых операторов связи МТС и A1. В соцсетях сообщают, что доступ к порталу ограничен и для пользователей за рубежом.В Министерстве информации РИА Новости не прокомментировали причины блокировки ресурса.Ранее в пользователи отдельных Тelegram-каналов критически отреагировали на интервью "Комсомольской правде" одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, накануне застрелил сотрудника КГБ.Во вторник Комитет госбезопасности республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.

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Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана" Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья. Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем. 2021-09-29T09:12 true PT0M48S

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