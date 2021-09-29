https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752325217.html

В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды

В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды - РИА Новости, 29.09.2021

В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды

В Тверской области в рамках национального проекта "Жилье и городская средa” завершены работы по благоустройству на 53 объектах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:57

2021-09-29T14:57

2021-09-29T14:57

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Жилье и городская средa” завершены работы по благоустройству на 53 объектах, сообщает пресс-служба регионального правительства.Благоустроены 41 общественная территория и 12 дворов в Твери, городах Андреаполь, Белый, Кувшиново, поселках Кесова Гора, Лесное, Оленино, Пено, Спирово и других территориях.Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая на форуме муниципальных образований региона, сообщил, что в ближайшие пять лет планируется благоустройство 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах Верхневолжья."Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья", – отметил глава региона.Всего в этом году в регионе приводят в порядок сто объектов в 38 муниципальных образованиях. В основном в районах благоустраивают парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые и спортивные площадки.

https://ria.ru/20210915/skorye-1750209805.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, игорь руденя