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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752325217.html
В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды
В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды - РИА Новости, 29.09.2021
В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды
В Тверской области в рамках национального проекта "Жилье и городская средa” завершены работы по благоустройству на 53 объектах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:57
2021-09-29T14:57
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Жилье и городская средa” завершены работы по благоустройству на 53 объектах, сообщает пресс-служба регионального правительства.Благоустроены 41 общественная территория и 12 дворов в Твери, городах Андреаполь, Белый, Кувшиново, поселках Кесова Гора, Лесное, Оленино, Пено, Спирово и других территориях.Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая на форуме муниципальных образований региона, сообщил, что в ближайшие пять лет планируется благоустройство 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах Верхневолжья."Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья", – отметил глава региона.Всего в этом году в регионе приводят в порядок сто объектов в 38 муниципальных образованиях. В основном в районах благоустраивают парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые и спортивные площадки.
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тверская область, игорь руденя
14:57 29.09.2021
 

В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиДетская площадка в городе Конаково в Тверской области
Детская площадка в городе Конаково в Тверской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Жилье и городская средa” завершены работы по благоустройству на 53 объектах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Благоустроены 41 общественная территория и 12 дворов в Твери, городах Андреаполь, Белый, Кувшиново, поселках Кесова Гора, Лесное, Оленино, Пено, Спирово и других территориях.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиДетская площадка в городе Торопец в Тверской области
Детская площадка в городе Торопец в Тверской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Детская площадка в городе Торопец в Тверской области
Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая на форуме муниципальных образований региона, сообщил, что в ближайшие пять лет планируется благоустройство 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах Верхневолжья.
"Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья", – отметил глава региона.
Всего в этом году в регионе приводят в порядок сто объектов в 38 муниципальных образованиях. В основном в районах благоустраивают парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые и спортивные площадки.
Муниципалитеты Верхневолжья получили новые школьные автобусы и скорые - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 17:51Тверская область
Муниципалитеты Верхневолжья получили новые школьные автобусы и скорые
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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