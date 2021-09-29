https://ria.ru/20210929/blagoustroystvo-1752325217.html
В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды
В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды - РИА Новости, 29.09.2021
В Верхневолжье завершили благоустройство 53 объектов городской среды
В Тверской области в рамках национального проекта "Жилье и городская средa” завершены работы по благоустройству на 53 объектах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:57
2021-09-29T14:57
2021-09-29T14:57
тверская область
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752322910_1:0:950:534_1920x0_80_0_0_d4000b51f0c9fcc3a94843810e050cbc.jpg
ТВЕРЬ, 29 сен – РИА Новости. В Тверской области в рамках национального проекта "Жилье и городская средa” завершены работы по благоустройству на 53 объектах, сообщает пресс-служба регионального правительства.Благоустроены 41 общественная территория и 12 дворов в Твери, городах Андреаполь, Белый, Кувшиново, поселках Кесова Гора, Лесное, Оленино, Пено, Спирово и других территориях.Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя, выступая на форуме муниципальных образований региона, сообщил, что в ближайшие пять лет планируется благоустройство 553 общественных пространств в 39 муниципалитетах Верхневолжья."Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья", – отметил глава региона.Всего в этом году в регионе приводят в порядок сто объектов в 38 муниципальных образованиях. В основном в районах благоустраивают парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые и спортивные площадки.
https://ria.ru/20210915/skorye-1750209805.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752322910_119:0:831:534_1920x0_80_0_0_88a8e7133c967b5ea8491fbc5f82d5e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя