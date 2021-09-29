https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752403471.html

МВД Белоруссии предупредило о жестком ответе на убийство сотрудника КГБ

МВД Белоруссии предупредило о жестком ответе на убийство сотрудника КГБ - РИА Новости, 29.09.2021

МВД Белоруссии предупредило о жестком ответе на убийство сотрудника КГБ

Ответ правоохранителей Белоруссии на убийство сотрудника Комитета госбезопасности будет адекватным, законным и абсолютно последовательным, заявил в среду... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T21:09

2021-09-29T21:09

2021-09-29T21:09

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МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Ответ правоохранителей Белоруссии на убийство сотрудника Комитета госбезопасности будет адекватным, законным и абсолютно последовательным, заявил в среду замминистра внутренних дел республики – командующий внутренними войсками Николай Карпенков."Ответ правоохранителей (на убийство сотрудника КГБ – ред.) будет в этой ситуации адекватный, законный и абсолютно последовательный… Есть террорист, есть адрес, где он находится, подъехали, предупредили, не открыли дверь… будет взорвана дверь, будут применены светошумовые гранаты, сотрудники запустят туда собаку. Зайдем со щитом. И если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, враг будет уничтожен", - заявил Карпенков в эфире телеканала СТВ.Во вторник КГБ республики сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Как уточнил позже СК Белоруссии, 40-летняя супруга мужчины, которая "проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению", задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752399065.html

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Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана" Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья. Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем. 2021-09-29T21:09 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, мвд белоруссии